Δύο ενενηντάχρονοι της γενιάς του μεσοπολέμου, ένας άντρας, αντάρτης στον εμφύλιο, και μια γυναίκα, από τα εγκαταλειμμένα, ελληνόφωνα χωριά του Γράμμου, αφηγούνται τις άσβεστες μνήμες της πολυτάραχης ζωής τους.

Δυστοπικές συνθήκες ζωής, έθιμα, ξεσπίτωμα, φονικά και μάχες του εμφυλίου πολέμου, ξενιτεμός, εγκατάλειψη και ανείπωτη προκοπή στην πόλη υφαίνονται σε έναν καμβά που μαρτυρά την εικόνα της σημερινής Ελλάδας.

Ένα ιστορικοκοινωνικό μυθιστόρημα με υπαρκτά πρόσωπα και πραγματικά γεγονότα που ξυπνά μνήμες από το χωριό, το νησί, τον εμφύλιο, τον ξενιτεμό και την προκοπή στις πόλεις στους περισσότερους Έλληνες.

Ένα σύντομο ανάγνωσμα που αποτυπώνει με γλαφυρό τρόπο την πορεία της σημερινής σύγχρονης Ελλάδας, θυμίζει στους νέους τις ρίζες τους και τους αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχίας.