Καλαματιανό Καρναβάλι: Αρωμα... Μεξικού και ατμόσφαιρα μυστηρίου στον πεζόδρομο της Σφακτηρίας

Ένας από τους πιο ζωντανούς πυρήνες των αποκριάτικων εκδηλώσεων της Καλαμάτας μετατρέπεται και φέτος σε σημείο συνάντησης για ντόπιους και επισκέπτες.

Ο πεζόδρομος της Σφακτηρίας συμμετέχει δυναμικά στις παράλληλες δράσεις του 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού, φιλοξενώντας θεματικά πάρτι, χορευτικά σόου και street events που υπόσχονται έντονο ρυθμό και αδιάκοπο κέφι.

Οι επαγγελματίες της περιοχής συνεργάζονται για ακόμη μία χρονιά, δημιουργώντας ένα ενιαίο αποκριάτικο σκηνικό, όπου η διασκέδαση απλώνεται από κατάστημα σε κατάστημα.

Η αυλαία άνοιξε την Τσικνοπέμπτη με το Opening Carnival Show, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου γεμάτης μουσική, χρώμα και καρναβαλική διάθεση, έστω και αν ο καιρός χάλασε τα αρχικά σχέδια των διοργανωτών.

Κάθε χρόνο ο πεζόδρομος αποκτά διαφορετική θεματική ταυτότητα και φέτος «ντύθηκε» Μεξικό. Διακοσμητικά στοιχεία εμπνευσμένα από τη γιορτή Día de los Muertos -σκελετοί, νεκροκεφαλές και έντονα χρώματα- δημιουργούν μια εξωτική αλλά και ελαφρώς μυστηριώδη ατμόσφαιρα, που δίνει ξεχωριστό χαρακτήρα στις αποκριάτικες βραδιές.

Στόχος των διοργανωτών είναι ο πεζόδρομος να αποτελέσει για ακόμη μία χρονιά ένα από τα βασικά αποκριάτικα «κύτταρα» της πόλης, κρατώντας τον παλμό της Καλαμάτας ζωντανό μέχρι την κορύφωση του καρναβαλιού.

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και κορυφώνονται την επόμενη εβδομάδα με το ακόλουθο πρόγραμμα: σήμερα στις 8 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί show με ξυλοπόδαρους, Fame dance show και Mexican street food, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 8 μ.μ. Mexican street party με dj set, την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου την ίδια ώρα Mexican carnival show, το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου και πάλι στις 8 μ.μ. το Día de los Muertos – Big Mexican carnival party και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 6 μ.μ. η Grand carnival fiesta.