O Δήμος Καλαμάτας και η Κοινωφελής Επιχείρηση «ΦΑΡΙΣ» διοργανώνουν σήμερα εκδήλωση με θέμα «Πρωτομαγιά στην Παραλία Καλαμάτας - Γιορτή Άνοιξης και Μουσικής».

Στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί στον προλιμένα δημιουργική δράση κατασκευής πρωτομαγιάτικου στεφανιού για παιδιά, οικογένειες και επισκέπτες, με τη συμμετοχή δομών δημιουργικής απασχόλησης από τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ. Παράλληλα, θα υλοποιηθεί δράση face painting με θεματική άνθη και ανοιξιάτικα μοτίβα.

Στις 19:00 θα ακολουθήσει η κεντρική εκδήλωση με ζωντανή μουσική από το σχήμα “CUBANEROS”, με ρεπερτόριο αυθεντικών κουβανέζικων και latin ρυθμών (salsa, bachata, merengue, reggaeton, cumbia), δημιουργώντας εορταστική ατμόσφαιρα. Το συγκρότημα θα προσφέρει στους παρευρισκόμενους μια δυνατή κουβανέζικη βραδιά.

Η εκδήλωση, σε συνεργασία με την «PolisArt Events», είναι ανοιχτή για όλους και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ζωντανό σημείο συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες της πόλης. Μικροί και μεγάλοι καλούνται να γιορτάσουν μαζί την Πρωτομαγιά, να συμμετάσχουν στις δημιουργικές δράσεις και να απολαύσουν μια μοναδική μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.