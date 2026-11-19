Συναυλία με τον βιολονίστα Στέλιο Μαστρογιάννη, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 8 μ.μ., στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, σε συνεργασία του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας με το πρόγραμμα «Ακούμε τους Νέους».

Ο Στέλιος Μαστρογιάννης, νικητής του διαγωνισμού «Ακούμε τους Νέους 2026» θα παρουσιάσει ένα ρεσιτάλ βιολιού σε σύμπραξη με τον σημαντικό πιανίστα Miquelon Esquinas.

Εντυπωσιακός δεξιοτέχνης του βιολιού με πολλαπλές διακρίσεις και εμφανίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό θα προσφέρει μια μοναδική μουσική εμπειρία στο φιλόμουσο κοινό της πόλης.

Το καινοτόμο πρόγραμμα “Ακούμε τους Νέους” είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης νεοεμφανιζόμενων μουσικών στο πεδίο της κλασικής μουσικής με συναυλίες, ηχογραφήσεις και φεστιβάλ, που έχει ως στόχο να συστήσει τους νέους μουσικούς στο μελλοντικό τους κοινό. Συγχρόνως επιδιώκει να πραγματοποιεί συναυλίες κλασικής μουσικής σε μη συμβατικούς χώρους, όπως αρχαία θέατρα και εν γενεί πολιτιστικά μνημεία. Υλοποιείται χάρη στη συνέργεια του Καλογεροπούλειου Ιδρύματος με το σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το Τρίτο Πρόγραμμα, ενώ συνεργάζεται με μεγάλους πολιτιστικούς φορείς της χώρας μας όπως οι Κρατικές Ορχήστρες Αθήνας και Θεσσαλονίκης, η Underground Youth Orchestra , το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου και το Φεστιβάλ Κυκλάδων SYRREO.

Με την υποστήριξη των χορηγών/εταιρικών μελών Ιδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, Ολυμπία Οδός, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.