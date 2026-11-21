Θλίψη. Αυτό το πανέμορφο Νεοκλασικό στη Κορώνη του Νίκου Παραπονιάρη που στο ισόγειο ήταν η καφετέρια Καμάρες δεν υπάρχει πλέον. Καταστράφηκε από μεγάλη πυρκαγιά. Το κλιμάκιο της πυροσβεστικής όπως και το ασθενοφόρο δεν υπάρχουν πια στην Κορώνη.

Αφού έφυγαν οι τουρίστες έφυγαν και οι κρατικές δομές. Η βασική αιτία και αυτής της τραγωδίας όπως και οι τραγωδίες με τις αδικαιολόγητα χαμένες ανθρώπινες ζωές και νέων είναι ότι η Κορώνη όπως και όλη η Ελληνική επαρχία δεν υπάρχει όταν φεύγουν οι τουρίστες. Η Κορώνη και όλη η Ελληνική επαρχία υπάρχει στον κρατικό χάρτη μόνο στην εποχή που υπάρχουν τουρίστες. Οταν μετά σχεδόν μια ώρα έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ήταν αργά.

Οργη και θλίψη για την Ελλάδα που πεθαίνει. Προφητικός από το 1995 ο ΜΕΓΑΣ ο Θόδωρος Αγγελόπουλος όπως και ο ΜΕΓΑΣ ο Θανάσης Βέγγος στη συγκλονιστική κραυγή " Η Ελλάδα πεθαίνει" στη δραματική ταινία "Το Βλέμμα του Οδυσσέα".