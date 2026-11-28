Υπάρχει ένα είδος πολιτικού που δεν χρειάζεται να αποδειχθεί ένοχος για να είναι επικίνδυνος.

Του αρκεί να κάνει την αδικία να μοιάζει νόμιμη, την αυθαιρεσία διαδικασία και την ξεδιαντροπιά «μεταρρύθμιση».

Αυτός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δεν κυβερνά. Διαχειρίζεται τη χώρα σαν οικογενειακό fund. Με λογιστές, με επικοινωνιολόγους, με δημοσκόπους.

Η Ελλάδα γι’ αυτόν δεν είναι πατρίδα. Είναι portfolio.

Κοιτάξτε τον προσεκτικά.

Μιλάει για «αξιοκρατία» με τη φωνή εκείνου που δεν πέρασε ποτέ από αξιολόγηση.

Μιλάει για «σκληρή δουλειά» εκείνος που δεν δούλεψε ποτέ χωρίς δίχτυ.

Μιλάει για «θυσίες» εκείνος που θυσιάζει πάντα άλλους.

Είναι ο μόνος πρωθυπουργός που κατάφερε να κάνει την υποκρισία να μοιάζει με πρόγραμμα διακυβέρνησης.

Το δόγμα του είναι απλό:

Ό,τι είναι δικό σου, είναι προς πώληση.

Ό,τι είναι δικό μας, είναι αδιαπραγμάτευτο.

Το κράτος για τους φίλους του λειτουργεί σαν ΑΤΜ.

Για τους υπόλοιπους λειτουργεί σαν εφορία.

Οι νόμοι του έχουν δύο ταχύτητες: fast track για τα funds, τα κανάλια και τους «ημέτερους», και λαβύρινθο για τον πολίτη που τόλμησε να αρρωστήσει, να απολυθεί, να διαμαρτυρηθεί.

Μας είπε ότι θα φέρει την «κανονικότητα». Και την έφερε.

Κανονικότητα είναι ο γιατρός να δουλεύει 60 ώρες και να λοιδορείται ως «τεμπέλης».

Κανονικότητα είναι ο εκπαιδευτικός να πληρώνεται με ψίχουλα και να αξιολογείται από τους αποτυχημένους της κομματικής επετηρίδας.

Κανονικότητα είναι ο νέος να φεύγει στο εξωτερικό και η κυβέρνηση να πανηγυρίζει για τη μείωση της ανεργίας.

Αποφθέγματα Μητσοτάκη -αν τα μεταφράσεις από τα «μητσοτακικά» στα ελληνικά:

«Σταθερότητα» σημαίνει: μην κουνιέται κανείς, να συνεχίζεται ανενόχλητο το ίδιο σύστημα.

«Μεταρρύθμιση» σημαίνει: ό,τι είναι δημόσιο, γίνεται ιδιωτικό.

«Αριστεία» σημαίνει: ο γιος του τάδε Γκρούεζα, ο ανιψιός του δείνα Γκόρτσου, ο κολλητός του Columbia προέδρου.

«Ευθύνη» σημαίνει: φταίει πάντα ο καιρός, ο υπάλληλος, οπωσδήποτε ο προηγούμενος και ο ηγούμενος.

Γιατί η μεγαλύτερη τέχνη του Μητσοτάκη δεν είναι να κυβερνά. Είναι να μην φταίει ποτέ.

Στα Τέμπη έφταιγεο σταθμάρχης.

Στις υποκλοπές έφταιγε ο ανιψιός του.

Στις φωτιές έφταιγε ο αέρας.

Στις πλημμύρες έφταιγε η βροχή.

Στα νοσοκομεία φταίνε οι γιατροί.

Στα σχολεία φταίνε οι καθηγητές.

Στην ακρίβεια φταίει ο Πούτιν.

Μόνο ο ίδιος δεν φταίει ποτέ. Είναι ο αθώος του αιώνα. Ο πρωθυπουργός-φάντασμα. Παρών στις φωτογραφίες, απών στις ευθύνες.

Και όταν δεν μπορεί να κρυφτεί, πληρώνει για σιωπή.

Με απευθείας αναθέσεις.

Με λίστες Πέτσα, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία.

Με δάνεια σε κανάλια που χρωστάνε εκατομμύρια αλλά στηρίζουν δισεκατομμύρια.

Με δημοσιογράφους που έγιναν υπαλλήλοι του Μαξίμου και με «αντικειμενικούς αναλυτές» που αναλύουν αντικειμενικά πόσο σπουδαίος είναι ο εργοδότης τους.

Ρωτήστε τον για διαφθορά και θα σας πει για «ανάπτυξη».

Ρωτήστε τον για υποκλοπές και θα σας πει για «εθνική ασφάλεια».

Ρωτήστε τον για νεκρούς και θα σας πει για «επενδύσεις».

Είναι ο άνθρωπος που μετέτρεψε την πολιτική απάντηση σε αυτόματο τηλεφωνητή: «Η κλήση σας προωθείται στην προπαγάνδα».

Αλλά το πιο επικίνδυνο δεν είναι ο ίδιος. Είναι αυτό που νομιμοποίησε: την ιδέα ότι η αναίδεια είναι ικανότητα.

Ο Μητσοτάκης δεν είναι απλώς ένας κακός πρωθυπουργός.

Είναι σχολή. Σχολή κυνισμού. Δίδαξε μια ολόκληρη γενιά στελεχών ότι δεν χρειάζεται να είσαι έντιμος, αρκεί να είσαι «επικοινωνιακά σωστός».

Ότι δεν χρειάζεται να λύσεις το πρόβλημα, αρκεί να το «διαχειριστείς επικοινωνιακά».

Ότι δεν χρειάζεται να σέβεσαι τον λαό, αρκεί να τον φοβίζεις με τον «λαϊκισμό» κάθε φορά που ζητάει μισθό, υγεία, παιδεία.

Και δίδαξε και τους πολίτες κάτι χειρότερο: να ντρέπονται που ζητάνε τα αυτονόητα.

Να θεωρούν «γραφικό» όποιον μιλάει για δικαιοσύνη.

«Επικίνδυνο» όποιον μιλάει για αναδιανομή.

«Αφελή» όποιον πιστεύει ακόμα ότι η πολιτική μπορεί να είναι ηθική πράξη.

Κι όμως. Η ιστορία έχει χιούμορ. Και η ειρωνεία της είναι σκληρή.Ο άνθρωπος που έχτισε την καριέρα του πάνω στο «ποτέ ξανά αριστερά», ο άνθρωπος που έταξε να «τελειώσει τον Τσίπρα», είναι σήμερα ο καλύτερος χορηγός της επιστροφής του.Γιατί κάθε μέρα που κυβερνά, αποδεικνύει γιατί χρειαζόμαστε τον Αλέξη Τσίπρα.

Όχι τον Τσίπρα των μνημονίων (που έφερε ο Μητσοτάκης) και των συμβιβασμών (που απαιτούσε ο Μητσοτάκης).

Τον Τσίπρα της ιδέας.

Την ιδέα ότι ο άνθρωπος δεν είναι νούμερο. Ότι η χώρα δεν είναι μαγαζί.

Ότι η αξιοπρέπεια δεν μπαίνει σε διαγωνισμό.

Ο Μητσοτάκης ήθελε να τον σβήσει.Και κατάφερε το αντίθετο: τον έκανε απαραίτητο.

Γιατί όταν η εξουσία γίνεται τόσο κυνική, τόσο ψυχρή, τόσο αλαζονική, η κοινωνία αρχίζει να ψάχνει ξανά αυτό που της έμαθαν να ξεχάσει: ότι υπάρχει και άλλος δρόμος.

Και ο άλλος δρόμος έχει όνομα: Αλέξης Τσίπρας.

Ο Μητσοτάκης είναι η απόδειξη ότι η αλαζονεία έχει ταβάνι.

Ο Τσίπρας είναι η υπενθύμιση ότι η ελπίδα δεν έχει.

Η αποδόμηση ολοκληρώθηκε. Ο «επιτελάρχης» αποδείχθηκε άριστος μόνο σε ένα πράγμα: στο να μας δείξει πόσο χρειαζόμαστε να τον ξεφορτωθούμε.

Στο κάτω κάτω της γραφής

“Η συνείδησή του ήταν πεντακάθαρη. Δεν την είχε χρησιμοποιήσει ποτέ”.

Στανισλαβ Γιέρζυ Λεχ, Πολωνός γνωμικογράφος