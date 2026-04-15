Κατασταλτικά και κοινωνικά μέτρα για την παραβατικότητα

Είναι σοβαρό το ζήτημα της παραβατικότητας (των Ρομά) στα χωριά των Δημοτικών Ενοτήτων Αρφαρών, Άριος και Θουρίας του Δήμου Καλαμάτας.

Και είναι σοβαρό, γιατί παραμένει σε ανησυχητικά επίπεδα με τα συνεχή επεισόδια, παρά τις εξιχνιάσεις που έχουν γίνει και την κατά καιρούς ενίσχυση της αστυνόμευσης. Και το ακόμα πιο σοβαρό κι επικίνδυνο είναι οι πυροβολισμοί που έπεσαν κατά τη διάρρηξη και κλοπή στο φαρμακείο στο Αριοχώρι. Γιατί αυτό ήταν το στοιχείο που προκάλεσε τη γενική συνέλευση των κατοίκων και τη συνάντηση του Συμβουλίου της κοινότητας με τον αστυνομικό διευθυντή Μεσσηνίας και άλλους επικεφαλής αξιωματικούς αρμοδίων υπηρεσιών της Διεύθυνσης, όπου τονίστηκε ο κίνδυνος για ένα δεύτερο περιστατικό τύπου Πιπερίτσας.

Λόγω της σοβαρότητας και της κρισιμότητας της κατάστασης, το πρόβλημα δεν πρέπει να υποβαθμιστεί και να κρυφτεί κάτω από το χαλί, αλλά να αντιμετωπιστεί στις πραγματικές του διαστάσεις, με την ενίσχυση της αστυνόμευσης και την εντατικοποίηση των ελέγχων και των περιπολιών σε πιο σταθερή βάση. Δεν χρειάζεται αυστηροποίηση κι εφαρμογή ποινών στους Ρομά, αλλά εφαρμογή και τήρηση των νόμων και των ποινών που ισχύουν κι εφαρμόζονται για όλους τους πολίτες. Όλοι έχουν ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, χωρίς να παραγνωρίζουμε τις δύσκολες συνθήκες, στις οποίες ζουν οι Ρομά. Αυτές οι συνθήκες, όμως, δεν επιτρέπουν ασυλία και ανοχή στην παραβατικότητα.

Η καταστολή και η αστυνόμευση είναι η μία πλευρά. Η άλλη, εξίσου σημαντική, είναι η πρόληψη, η εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, η αλλαγή πολιτικής επιδομάτων και όχι μόνο στους Ρομά, που θα δώσει προοπτικές περιορισμού της παραβατικότητας. Τα παιδιά των Ρομά πρέπει να συνεχίσουν να πηγαίνουν και να παραμείνουν στο σχολείο. Και η καταβολή των επιδομάτων να αποτελέσει κίνητρο. Να παίρνουν όλο το ποσό του επιδόματος οι Ρομά, που τα παιδιά τους πηγαίνουν όλο τον χρόνο σχολείο. Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης να συνδεθεί με την παραβατικότητα. Και το πιο σημαντικό, να έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται στον δήμο και σε άλλες αρχές, ως εργάτες, στα προγράμματα με 8μηνα που υπάρχουν για ευάλωτους πολίτες.

Λύσεις υπάρχουν και πρέπει να υπάρξει και η πολιτική βούληση για να δοθούν.