Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε κάλεσαν τη Ρωσία να μην «εξαπλώσει τον πόλεμο» εναντίον της Ουκρανίας, με κοινή ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν μετά τη συνάντησή τους -κλειστή για τον Τύπο- στην κατοικία του μεγιστάνα στην πολιτεία Φλόριντα χθες Τετάρτη.

Οι δυο τους «συζήτησαν για τη σημασία που έχει» η Ρωσία «να αποφύγει οποιαδήποτε ενέργεια θα οδηγούσε εσκεμμένα ή αθέλητα στην επέκταση του πολέμου, καθώς και τη σημασία που έχει να εξασφαλιστεί ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης το συντομότερο δυνατόν», κατά το ανακοινωθέν του Λευκού Οίκου.

Η συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο, που ήταν «εξαίρετη» και είχε «σημαντικό αντίκτυπο» κατά την ίδια πηγή, είχε βασικά θέματα τους πολέμους της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Διεξήχθη μερικά 24ωρα μετά δέσμευση του κ. Ρούτε πως το NATO θα υπερασπιστεί την Πολωνία, κράτος-μέλος του, μετά την πτώση ρωσικών πυραύλων κρουζ στο έδαφός της.

Ο κ. Τραμπ επικρίθηκε ξανά από επικριτές του, πως του προσάπτουν πως ευθυγραμμίζεται με τις θέσεις της Μόσχας, ειδικά διότι χαρακτήρισε τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν «φίλο» του στη συνάντησή τους στο περιθώριο συνόδου στη Σεντζέν (νότια Κίνα).

Διαβεβαίωσε πως ο ρώσος ηγέτης επιθυμεί να δει τον πόλεμο αυτό να τερματίζεται με «διπλωματικά μέσα», μολονότι η Μόσχα δεν έχει αποσύρει καμιά από τις αξιώσεις της όσον αφορά την τύχη της Ουκρανίας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες στο Fox News, ο επικεφαλής του οργανισμού του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού ερωτήθηκε σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Τραμπ.

«Αυτό που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης στη Σεντζέν, είναι να δοκιμάζει τον Πούτιν», υποστήριξε ο κ. Ρούτε.

«Σε ποιο βαθμό μιλάει σοβαρά; Είναι έτοιμος να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων; Είναι διατεθειμένος να δεσμευτεί στις συνομιλίες;», συνέχισε.

Στο μεταξύ «συνεχίζουμε να διατηρούμε την πίεση. Νομίζω πως αυτό φέρνει αποτέλεσμα και πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο».

«Όταν τελειώσει ο πόλεμος, είτε με συμφωνία ειρήνης, που είναι προτιμότερο, είτε, αν αυτό δεν είναι εφικτό, με κατάπαυση του πυρός μακράς διάρκειας, θα πρέπει να εγγυηθούμε ότι η Ουκρανία θα διαθέτει εγγυήσεις ασφαλείας για το μέλλον», σημείωσε ακόμη ο κ. Ρούτε.

«Αλλά το πιο σημαντικό εδώ είναι πως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία διαθέτει αυτά που έχει ανάγκη για να συνεχίσει τη μάχη, με τόση επιτυχία, και να συνεχίσει να ασκεί τη μέγιστη πίεση στους Ρώσους», πρόσθεσε.

Οι κ.κ. Τραμπ και Ρούτε συζήτησαν ακόμη για την αύξηση των αμυντικών δαπανών των χωρών μελών του NATO, που απαιτεί μετ’ επιτάσεως από τις κυβερνήσεις των ευρωπαίων συμμάχων του ο αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωσή τους.

Η συνάντηση καταγράφτηκε καθώς ο επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ έχει καταστήσει σαφές πως θέλει να επανεξεταστεί η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ