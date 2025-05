Κερδίστε το βιβλίο «Πεδίο Ροής» της Νίνας Ράπη

Δεκαπέντε εξαιρετικές ιστορίες, δεκαπέντε πολυπρισματικές αφηγήσεις για τις ζωές διαφορετικών ανθρώπων, που αποκαλύπτουν μύχιες σκέψεις, καταστάσεις, δυναμικές.

Ένα ταξίδι ανάμεσα στο ονειρικό και στο εφιαλτικό, στο φαντασιακό και στο πραγματικό. Μια λοξή ματιά στη ρευστότητα των σχέσεων, του φύλου, της σεξουαλικότητας. Μια σύνθεση της μικρής και μεγάλης φόρμας για την επιθυμία, την απώλεια, το απρόβλεπτο.

Ιστορίες –που διαδραματίζονται στην Αθήνα, στο Λονδίνο, σε μια συνοριακή πόλη– για τα όρια και τις αντοχές μας, τον φόβο και την τόλμη του διαφορετικού, τον έρωτα και την αγριότητά του, τις δύσκολες επιλογές και την ελπίδα για λίγο φως στα σκοτάδια που μας περιβάλλουν.

Ενας τυχερός επισκέπτης του eleftheriaonline.gr θα κερδίσει το βιβλίο της Νίνας Ράπη. Συμμετοχές έως το Σάββατο 24/5

Βιογραφικό

Η Νίνα Ράπη είναι θεατρική συγγραφέας, διηγηματογράφος και δοκιμιογράφος. Στα θεατρικά της συγκαταλέγονται τα εξής: Είχε η Περσεφόνη το σύνδρομο της Στοκχόλμης; What reality?, Splinters, Angelstate, (Α)βεβαιότητες, Άγριες Νότες, Kiss the Shadow, Reasons to Hide, Edgewise, Lovers, Dreamhouse, Dance of Guns, Ithaka και το λιμπρέτο Raven Revisited. Έργα της έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, ιταλικά, σλοβάκικα, πολωνικά, γερμανικά.

Τα θεατρικά της έχουν βραβευτεί ή διακριθεί και όλα έχουν ανεβεί ή παρουσιαστεί σε χώρους όπως: Origin theatre, Νέα Υόρκη (European Theatre Season), Southbank Centre (London Literature Festival), Soho theatre studio, ICA, Riverside studios, Gielgud theatre (West End Shorts/New Play Festival), Λονδίνο. Στην Ελλάδα: Εθνικό θέατρο, Θέατρο Τέχνης, Θέατρο Πειραιά (Φεστιβάλ Αναλογίων), Στέγη Ιδρύματος Ωνάση & Θέατρο Βογιατζή (λιμπρέτο), Θέατρο Εμπρός (Queer Festival), Θέατρο Τ. Επίσης στο Simpkins Lee Theatre (Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης) και στο BITS Festival (Πιράνι, Ινδία).

Η βραβευμένη πρώτη της ταινία μικρού μήκους Stay still so you don't hurt προβλήθηκε σε διεθνή φεστιβάλ: Νέα Υόρκη, Τόκυο, Ρώμη, Όσλο, Πράγα, Παρίσι.

Η προηγούμενη συλλογή διηγημάτων της Κατάσταση Φούγκας κυκλοφόρησε το 2014 από τις Εκδόσεις Κέδρος. Δοκίμια για τα έργα της από πανεπιστημιακούς, και δικά της δοκίμια για τη γραφή, την αισθητική και τη σεξουαλικότητα εκδόθηκαν από: Cambridge University Press, Cambridge Scholars Publishing, Routledge, Mimesis, Εκδόσεις Σοκόλη κ.ά.

Δίδαξε Δημιουργική/Θεατρική Γραφή στα Πανεπιστήμια του Λονδίνου και του Greenwich. Διετέλεσε επίσης Ιδρύτρια και Αρχισυντάκτρια του πρωτοποριακού περιοδικού Brand Literary Magazine.

Περισσότερες πληροφορίες: ninarapi.com