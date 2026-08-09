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Κυριακή, 09 Αυγούστου 2026 20:55
Το Πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ να γίνει κτήμα του λαού
Κυριακή, 09 Αυγούστου 2026 20:37
Το καλώδιο που δοκιμάζει την Ευρώπη: Ελλάδα, Κύπρος και Τουρκία στην ενεργειακή σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου
Κυριακή, 09 Αυγούστου 2026 20:18
Πέθανε ο σπουδαίος Μεσσήνιος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος
Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ο Μεσσήνιος ηθοποιός που συνέδεσε το όνομά του με ορισμένες από τις…
Κυριακή, 09 Αυγούστου 2026 20:05
Πάρος: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του beach bar για τον θάνατο του 4χρονου (βίντεο)
Ελεύθερος μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης αφέθηκε με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου ο ιδιοκτήτης του beach bar στην…
Κυριακή, 09 Αυγούστου 2026 19:48
Κύπρος 7 Αυγούστου 1975
Κατηγορία Ιστορικά
Κυριακή, 09 Αυγούστου 2026 19:26
Στην Καλαμάτα βρέθηκε 24χρονος που είχε εξαφανιστεί από τον Πύργο
Στην Καλαμάτα βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου ένας 24χρονος από τον Πύργο Ηλείας, ο οποίος από το απόγευμα της Παρασκευής…
Κατηγορία Αστυνομικά
Κυριακή, 09 Αυγούστου 2026 19:07
Μήλος: Εισαγγελική παρέμβαση για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο (βίντεο)
Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο της Μήλου, ώστε οι επιβάτες του να κάνουν μπάνιο.
Κυριακή, 09 Αυγούστου 2026 18:47
Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας
Με διαδικαστικά θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει μεθαύριο Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας.
Κατηγορία Δήμοι
Κυριακή, 09 Αυγούστου 2026 18:28
Καθαρίζονται τα μάρμαρα του Παναθηναϊκού Σταδίου για πρώτη φορά μετά από 120 χρόνια!
Μια ιστορική διαδικασία για την προστασία και την ανάδειξη του Παναθηναϊκού Σταδίου ξεκινά αύριο Δευτέρα καθώς πραγματοποιείται για πρώτη φορά…
Κυριακή, 09 Αυγούστου 2026 18:07
Τι γίνεται με το νέο Δημοτικό Σχολείο;
Μήπως υπάρχει κάποιο νέο για το νέο Δημοτικό Σχολείο της Καλαμάτας, που έχει προγραμματιστεί να φτιαχτεί στην περιοχή του Υπεραστικού…
Κατηγορία Σχόλια