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Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2026 11:00

Κερδίστε το βιβλίο "Ανάσα από πηλό" του Γιώργου Δουατζή

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Κερδίστε το βιβλίο &quot;Ανάσα από πηλό&quot; του Γιώργου Δουατζή

Premium Strom

Από τις εκδόσεις "Στίξις"

Μπείτε στην κλήρωση ΕΔΩ.

Συμμετοχές μέχρι την Κυριακή 22 Νοεμβρίου.


«Ο Δουατζής με τη συνύπαρξη των αντιθέτων, τους συνεχείς μετασχηματισμούς των ηρώων, την εναλλαγή των οπτικών γωνιών, τη χρήση της τυχαιότητας και το συνεχές πέρασμα από το παρελθόν στο παρόν, δημιουργεί ένα πολυφωνικό μυθιστόρημα, όπου οι ήρωες μετατρέπονται σε σύμβολα της καθημερινής εμπειρίας και της υψηλής τέχνης. Γνωρίζει πολύ καλά την ψυχολογία των ηρώων και την αναδεικνύει σε όλες τις περιπτώσεις. Η αντιπαράθεση δε ζωής-θανάτου δίνει στο κείμενο μια διάσταση αρχετυπική. Και αυτό, νομίζω, πως είναι το επίτευγμά του».

Απόστολος Μπενάτσης, καθηγητής λογοτεχνίας, Παν. Ιωαννίνων (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

 

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