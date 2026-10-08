Αυτοδιοίκηση και πολιτική της Μεσσηνίας σε έκδοση… Playmobil - Το νέο viral trend

Η νέα μόδα με τις φιγούρες τύπου Playmobil έχει κατακλύσει το διαδίκτυο και, όπως φαίνεται, δεν αφήνει κανέναν έξω από το παιχνίδι.

Τη μία στιγμή βλέπουμε γνωστούς ήρωες από ταινίες και τηλεοπτικές σειρές να μεταμορφώνονται στις χαρακτηριστικές μικρές φιγούρες, την άλλη διάσημους αθλητές, τραγουδιστές και celebrities να αποκτούν τη δική τους… συλλεκτική εκδοχή.

Το νέο trend, όμως, δεν άργησε να περάσει και στον χώρο της πολιτικής και της αυτοδιοίκησης.

Με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως είχε γίνει το 2025 με το Ghibli Style, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, περιφερειακοί παράγοντες, δημοτικοί σύμβουλοι και βουλευτές μπορούν πλέον να αποκτήσουν τη δική τους ψηφιακή φιγούρα, με τα χαρακτηριστικά τους να προσαρμόζονται στην αισθητική του γνωστού παιχνιδιού.

Και κάπου εδώ μπήκαμε κι εμείς στον πειρασμό.

Πώς θα έμοιαζαν άραγε ορισμένα από τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στη δημόσια ζωή της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας αν, αντί για τα έδρανα του Δημοτικού ή του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Βουλής, βρίσκονταν μέσα σε ένα… κουτί με φιγούρες;

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δίνει πλέον τη δυνατότητα τέτοιων δημιουργικών πειραματισμών μέσα σε λίγα λεπτά και η συγκεκριμένη τάση έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο διασκεδαστικά παιχνίδια των social media.

Έτσι, αφήσαμε για λίγο στην άκρη συνεδριάσεις, αποφάσεις, αντιπαραθέσεις και πολιτικές δηλώσεις και είδαμε τη δημόσια ζωή της Μεσσηνίας από μια διαφορετική οπτική. Το αποτέλεσμα;

Γνώριμα πρόσωπα σε μια εντελώς διαφορετική εκδοχή, που αποδεικνύει πως η ΑΙ δημιουργεί συνεχώς καινούργιους τρόπους με τους οποίους σχολιάζουμε με χιούμορ την καθημερινότητα.

Γιάννης Λαμπρόπουλος

Περικλής Μαντάς

Αλέξης Χαρίτσης

Μίλτος Χρυσομάλλης

Δημήτρης Πτωχός

Θανάσης Βασιλόπουλος

Σαράντος Μαρινάκης

Πιπίνα Κουμάντου

Βασίλης Κουτραφούρης

Βασίλης Παπαευσταθίου

Κώστας Παπαδάκης

Σωτήρης Κριτσωτάκης

Γιώργος Λαζαρίδης

Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος

Αναστάσης Σκοπετέας

Γιώργος Φάβας

Βασίλης Τζαμουράνης

Βασίλης Κανάκης

Δημήτρης Οικονομάκος

Παντελής Δρούγας

Παναγιώτης Λύρας