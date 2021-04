Ο μεγάλος πονοκέφαλος για το Πάσχα – Τι θα γίνει με εκκλησίες, μετακινήσεις και Ανάσταση

Τις πιο κρίσιμες αποφάσεις αναμένεται να λάβουν αυτήν την εβδομάδα οι ειδικοί του υπουργείου Υγείας, καθώς θα πρέπει να αποφασίσουν τι θα γίνει με το Πάσχα για τους περίπου 11 εκατ. πολίτες της χώρας. Αποφάσεις που θα ανακοινώσουν στην κυβέρνηση πιθανότατα τη Μεγάλη εβδομάδα.

Οι πρώτες συζητήσεις για το αν θα πραγματοποιηθούν μετακινήσεις εκτός νομού αναμένεται να γίνουν εντός της εβδομάδας, αλλά το πιο πιθανό είναι να ανακοινωθούν οριστικά στην κυβέρνηση τη Μεγάλη Δευτέρα. Και αυτό για να μπορέσουν να γίνουν και οι σχετικές προετοιμασίες είτε επιτραπούν είτε όχι οι μετακινήσεις.

«Κόκκινη κάρτα» για Πάσχα στο χωριό

Όλα βέβαια δείχνουν ότι ελάχιστα μέλη της επιτροπής θα επιτρέψουν να γίνει Πάσχα στο χωριό, λένε πηγές του ethnos.gr. Και αυτό διότι τα περισσότερα μέλη της επιτροπής φοβούνται ότι θα υπάρξει νέο ξέσπασμα του κορονοϊού, αφού οι πολίτες είναι δύσκολο να συγκρατηθούν πια και να μην έχουν στενές επαφές με φίλους συγγενείς και γνωστούς στην επαρχία. Ειδικά μάλιστα όταν είναι εσώκλειστοι και με ελάχιστες επιλογές για εξόδους κοντά έξι μήνες.

Δεν θεωρούνται άλλωστε τυχαία τα συνεχή κορονοπάρτι με χιλιάδες συμμετέχοντες τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι πολίτες είναι πια στα όριά τους.



Μάλιστα η ανησυχία των ειδικών είναι, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν μέλη της επιτροπής στο ethnos.gr, πως αν επιτραπεί η μετακίνηση εκτός νομού θα υπάρξει και διασπορά σε περιοχές της περιφέρειας που σήμερα έχουν χαμηλό επιδημιολογικό φορτίο. Έτσι είναι πιθανό μετά το Πάσχα να καταγραφεί ένας φαύλος κύκλος μετάδοσης του κορονοϊού, χωρίς πια να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα.

Ο τουρισμός

Από την άλλη όμως φαίνεται ότι τα μέλη της επιτροπής δεν λαμβάνουν υπόψιν τους μόνο την υγειονομική εικόνα για να κάνουν τις εισηγήσεις τους στην κυβέρνηση, αλλά περιλαμβάνουν στις θέσεις τους και τους κοινωνικούς παράγοντες. Και μάλιστα το τελευταίο διάστημα σε ιδιαίτερα έντονο βαθμό, μεταφέρουν αξιόπιστες πηγές του ethnos.gr.

Είναι ενδεικτικό ότι πλέον και μεταξύ τους οι ειδικοί στις συζητήσεις τους συνυπολογίζουν και τι θα σήμανε η μετακίνηση εκτός νομού το Πάσχα για τον τουρισμό ο οποίος επισήμως ξεκινά στις 14 Μαΐου.

Εξάλλου η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει στην επιτροπή ότι δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να διακινδυνέψει τον τουρισμό στον οποίο στηρίζει πολλά για την οικονομική κατάσταση της χώρας.

Πώς θα πάμε εκκλησία

Από την άλλη άλλος ένας πονοκέφαλος για κυβέρνηση και ειδικούς είναι το θέμα των λειτουργιών στις εκκλησίες το Πάσχα.

Ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις μεταξύ κυβέρνησης και Αρχιεπισκοπής προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή και να μπορέσουν οι εκκλησίες να λειτουργήσουν με περισσότερους πιστούς το Πάσχα, οι ειδικοί πονοκεφαλιάζουν για τα μέτρα που θα πρέπει να τηρηθούν.

Σύντομα αναμένεται να αποφασίσουν οι επιστήμονες της επιτροπής του υπουργείου Υγείας, οι οποίοι σε συνεργασία με την κυβέρνηση και τους ιεράρχες θα επιχειρήσουν να περιγράψουν έναν τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να λειτουργήσουν οι ναοί χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος.

Με βάση τις πληροφορίες του ethnos.gr η κυβέρνηση αντιτείνει να υπάρξει ένας τρόπος να μείνουν εκτός ναού στον προαύλιο χώρο οι περισσότεροι πιστοί, ενώ αναζητείται λύση ώστε να μπορούν να τηρηθούν οι αποστάσεις.

Με self test

Από την άλλη μία ακόμη δικλείδα ασφαλείας που αναμένεται να αξιοποιηθεί είναι τα self test. Ήδη έχει αποφασισθεί και συμφωνηθεί σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr να πραγματοποιούνται self test τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα από τους ιερείς, τους ψάλτες αλλά και τους εργαζόμενους στους ναούς.

Όσοι πραγματοποιούν τα self test θα πρέπει να τα καταχωρούν στη σχετική πλατφόρμα όπως γίνεται από σήμερα στο λιανεμπόριο και εδώ και λίγες ημέρες και στα σχολεία.

