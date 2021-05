Λουκίδης για εμβόλιο Astrazeneca: Ποιες γυναίκες αφορούν τα περιστατικά θρομβώσεων

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και πνευμονολόγος στο νοσοκομείο Αττικόν, Στέλιος Λουκίδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ, αναφέρθηκε στο εμβόλιο Astrazeneca και τον προβληματισμό που επικρατεί για τις γυναίκες από τα περιστατικά που έχουν καταγράφει.

Δήλωσε πως είναι μια πραγματικότητα που επικοινωνιακά στην αρχή φάνηκε από τον ΕΟΦ σαν να συγκαλύπτεται και πρόσθεσε: «Διαφωνώ πλήρως με αυτό, είναι μια ενημέρωση που κάνουμε σε όσους μας ρωτάνε ότι υπάρχει μια σπάνια παρενέργεια. Αυτή φαίνεται να αφορά γυναίκες συγκεκριμένης ηλικίας. Πιθανότατα να έχει ένα ορμονικό υπόστρωμα από κάτω. Δεν το γνωρίζουμε αυτή την στιγμή. Έχουμε ελάχιστα δημοσιευμένα στοιχεία και η ενημέρωση αυτή με την ποσόστωση αυτής της παρενέργειας είναι ένα σημαντικό βήμα για να αποφασίσει ο άλλος αν θα συνεχίσει η όχι».

Ο ίδιος επεσήμανε πως δεδομένα ασφάλειας στην εγκυμοσύνη υπάρχουν μόνο για το εμβόλιο MRNA της Pfizer με βάση την μελέτη που έγινε και δεν υπάρχουν άλλα δεδομένα.



2 self test μπορεί να είναι ισοδύναμα του μοριακού

Ο κ. Λουκίδης επεσήμανε την σημασία της επιδημιολογικής παρατήρησης με τα self test αναφέροντας μάλιστα μια πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη που δείχνει ότι 2 self test μπορεί να είναι ισοδύναμα του μοριακού.

Σχετικά με τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμών μεταξύ των υγειονομικών ανέφερε πως για όποιον έχει ζήσει το κλινικό κομμάτι της νόσου δεν θα περνούσε από το μυαλό του να μην εμβολιαστεί και πως αν αναλύσουμε τους ασθενείς που πάσχουν από σοβαρή νόσο και αυτούς που είναι μη εμβολιασμένοι θα φανεί ότι αυτοί είναι η συντριπτική πλειοψηφία.

