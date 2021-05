Self test σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα - Έως 1.500 ευρώ τα πρόστιμα

Self test σε όλο τον ιδιωτικό τομέα - Τι ισχύει από τη Δευτέρα 24 Μαΐου

Η σταδιακή άρση μέτρων του lockdown συνοδεύεται από περισσότερα self test για τον κορονοϊό, που πλέον γίνονται σε όλο τον ιδιωτικό τομέα σε εργαζόμενους και όσους έχουν ατομική επιχείρηση από τη Δευτέρα 24 Μαΐου.

Εν τω μεταξύ στις 31 Μαΐου αναμένεται να επεναλειτουργήσουν τα γυμναστήρια για όλους, με το ακριβές πλαίσιο που θα καθορίζεται από τα μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορoνοϊού να ξεκαθαρίζει έως τέλος του μήνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιστήμονες τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δώσουν το πράσινο φως και στο να επιτραπεί η μουσική στην εστίαση από τις αρχές Ιουνίου αλλά και στην εκπεφρασμένη επιθυμία του υπουργείου Ανάπτυξης να αυξηθεί το όριο στους γάμους το οποίο έχει τεθεί στα 100 άτομα κατά την επαναλειτουργία τους τον ερχόμενο μήνα.

Αυξάνονται σε 3 από 2 οι επιβάτες στα ταξί

Παράλληλα αυξάνεται σε τρεις από δύο που ήταν μέχρι τώρα ο επιτρεπόμενος αριθμός των επιβατών στα ταξί (πλέον του οδηγού), σύμφωνα με την νέα Κοινη Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα Σάββατο, 22 Mαΐου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Ενα ακόμα μέτρο της άρσης του lockdown κατά της διασποράς του κορονοϊού.

Οπως είχε ήδη γράψει το ethnos.gr από τις 18 Μαίου, ο αριθμός των επιβατών στα ταξί θα αυξανόταν με την ΚΥΑ που αναμενόταν ύστερα από το σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει το υπουργείο Μεταφορών στην Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού (COVID -19).

Συγκεκριμένα η νέα απόφαση ορίζει ότι στον κλάδο των μεταφορών:

Επιτρέπονται μέχρι τρεις επιβάτες πλέον του οδηγού σε ΕΔΧ οχήματα (ταξί, ειδικής μίσθωσης) και επιβατηγά Ι.Χ. καθώς και στα ΕΙΧ οχήματα με οδηγό έως 7 θέσεων.

Επιτρέπονται μέχρι τέσσερις επιβάτες πλέον του οδηγού σε ΕΔΧ οχήματα ειδικής μίσθωσης και επιβατηγά ΙΧ οχήματα με οδηγό 9 θέσεων.

Επιτρέπονται μέχρι 3 άτομα άτομα πλέον του οδηγού στα διπλοκάμπινα μικτής χρήσης και τύπου ΒΑΝ οχήματα.

Δωρεάν self test για όλους από Δευτέρα

Μία ιδιαίτερα σημαντική διευκρίνηση έκανε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με τη διενέργεια των self tests στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Συγκεκριμένα όπως ανακοινώθηκε στη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας από 24/05/2021 έως 30/05/2021 δεν ισχύει η υποχρέωση διενέργειας self test από τους ανωτέρω εργαζόμενους έως 24 ώρες πριν την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που θα παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας και η συνακόλουθη δήλωση του αποτελέσματος στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Με άλλα λόγια, για το χρονικό διάστημα 24-30 Μάϊου, μπορεί κάποιος εργαζόμενος να προσέλθει στην εργασία του αύριο Δευτέρα, 24 Mαΐου, και να δηλώσει το αποτέλεσμα του self-test αργότερα εντός της εβδομάδας.

Αναλυτικά το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε:

«Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ενημερώνει ότι από την Δευτέρα 24/05/2021 έως το Σάββατο 29/05/2021 όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθώς και όσοι έχουν ατομική επιχείρηση, θα μπορούν να προμηθευτούν δύο δωρεάν self tests, ένα για την εβδομάδα από 24/05/2021 έως 30/05/2021 και ένα για την εβδομάδα από 31/05/2021 έως 06/06/2021.

Διευκρινίζεται ότι στη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας από 24/05/2021 έως 30/05/2021 δεν ισχύει η υποχρέωση διενέργειας self test από τους ανωτέρω εργαζόμενους έως 24 ώρες πριν την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που θα παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας και η συνακόλουθη δήλωση του αποτελέσματος στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Με άλλα λόγια, για το χρονικό διάστημα 24-30 Μάϊου, μπορεί κάποιος εργαζόμενος να προσέλθει στην εργασία του αύριο Δευτέρα και να δηλώσει το αποτέλεσμα του self-test αργότερα εντός της εβδομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας υποχρεούνται να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», στο οποίο οδηγούνται αυτόματα αφού μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και επιλέξουν «Δήλωση Αποτελέσματος self-test για εργαζόμενο».

Στους έχοντες ατομική επιχείρηση συστήνεται να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ εισερχόμενοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και επιλέγοντας στη συνέχεια «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19».

Σημειώνεται τέλος ότι την εβδομάδα από 24/05/2021 έως 30/05/2021 τα κλιμάκια του ΣΕΠΕ κατά τους επιτόπιους ελέγχους που θα διενεργούν στο πλαίσιο του ελεγκτικού τους έργου θα παρέχουν σχετική πληροφόρηση για την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σε εργοδότες και εργαζόμενους».



Τι ισχύει εάν το αποτέλεσμα του self test είναι θετικό

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού τεστ του εργαζομένου βγει θετικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος, εκδίδεται από τη πλατφόρμα σχετική δήλωση, την οποία ο εργαζόμενος εκτυπώνει ή φέρει σε ηλεκτρονική μορφή.

Ακολούθως εντός 24 ωρών ο εργαζόμενος θα πρέπει να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δωρεάν δημόσια δομή (μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr), είτε σε ιδιωτική δομή της επιλογής του (με επιβάρυνση δική του ή του εργοδότη του).

Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου, ο εργαζόμενος μένει στο σπίτι σε καραντίνα. Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται βεβαίωση που αποτελεί δικαιολογητικό για να μπει ο εργαζόμενος σε καραντίνα όπως ορίζει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.



Self tests: Τα πρόστιμα για παραβάτες

«Τσουχτερά» είναι τα πρόστιμα για τους παραβάτες τα οποία μπορεί να φτάσουν σε ορισμένες περιπτώσεις και τα 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Αναλυτικότερα, ισχύουν τα εξής:

Εάν ο εργοδότης δεν τηρήσει την υποχρέωση ενημέρωσης των εργαζομένων με κάθε πρόσφορο μέσο, για τις υποχρεώσεις του δηλαδή για τα self-tests, (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα, ανακοίνωση κλπ.) του επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ.

Εάν σε έλεγχο βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self test και παρόλα αυτά είναι εκεί στη δουλειά του, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εάν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test είτε στον πρώτο, είτε στον επαναληπτικό έλεγχο, του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εάν ο εργαζόμενος δεν παρουσιάσει αρνητικό τεστ, ο εργοδότης υποχρεούται να μην αποδεχθεί την παροχή εργασίας και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών, μέχρι ο εργαζόμενος να παρουσιάσει το αρνητικό τεστ.

Πηγή: ethnos.gr