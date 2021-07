Πειραιάς: Μεγάλες ουρές στο λιμάνι - Εγκαταλείπουν την πόλη οι αδειούχοι του Αυγούστου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού με τις λιμενικές αρχές στα μεγάλα λιμάνια της Αττικής να βρίσκονται επί ποδός, όχι μόνο για την διευκόλυνση τους αλλά και για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά από το πρωί του Σαββάτου, τελευταία ημέρα του Ιουλίου για τους αδειούχους του καλοκαιριού.

Οι ταξιδιώτες έχουν φτιάξει βαλίτσες και εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα, με τη θερμοκρασία να παραμένει στα ύψη. Οι έλεγχοι στα λιμάνια είναι εντατικοί, με τους ταξιδιώτες να επιδεικνύουν τα απαραίτητα έγγραφα, PCR ή rapid test ή πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του λιμενικού σώματος από το λιμάνι του Πειραιά χθες Παρασκευή 30/7, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 27 δρομολόγια με 24.776 επιβάτες και 5.420 επιβατικά αυτοκίνητα.

Από το λιμάνι του Λαυρίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά δέκα δρομολόγια στα οποία επέβαιναν 2.992 επιβάτες και 831 αυτοκίνητα. Επίσης από το λιμάνι της Ραφήνας πραγματοποιήθηκαν 16 δρομολόγια με 7.325 επιβάτες και 1803 επιβατικά οχήματα.

Τα στελέχη του λιμενικού συνέδραμαν στην διευκόλυνση της μετάβασης των εκδρομέων αλλά κυρίως πραγματοποιούσαν εκτεταμένους ελέγχους για το αν τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις και τα πρωτόκολλα ασφαλείας κατά της διασποράς της covid-19. Οι έλεγχοι θα είναι σαρωτικοί μέχρι και το τέλος της σεζόν τονίζουν στελέχη του λιμενικού, καλώντας τους ταξιδιώτες να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα έγγραφα, καθώς σε άλλη περίπτωση, δεν θα επιτρέπεται η επιβίβαση τους.



Πώς ταξιδεύουμε προς τα νησιά - Τα μέτρα

Όσον αφορά τις μετακινήσεις προς τα νησιά, εξακολουθούν τα ισχύουν τα μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ από τη Δευτέρα 5 Ιουλίου. Συγκεκριμένα, όσοι πολίτες θέλουν να μετακινηθούν σε νησιά για να επιβιβαστούν στα πλοία καθώς και στα θαλάσσια ταξί, θα πρέπει:

α) Να επιδείξουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, εφόσον έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό, ή

β) Να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο Cοvid-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού (rapid test) εντός των τελευταίων 48 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης. Ή…

γ) Να επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν. Η υποχρέωση περιλαμβάνει ανηλίκους από 12 ετών και άνω.

Τι ισχύει για τους ανήλικους

Οι ανήλικοι από 12 έως 17 ετών μπορούν να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού.

Εξαιρούνται:

Οι επιβάτες που μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test)

Οι επιβάτες που μετακινούνται σε ακτοπλοϊκές συνδέσεις μεταξύ νήσων της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test), είτε σε εβδομαδιαία βάση, σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα, είτε εντός 24 ωρών πριν από την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού

Οι επιβάτες που μετακινούνται στις πορθμειακές γραμμές Πέραμα-Παλούκια Σαλαμίνας, Πέραμα Μεγαρίδος-Φανερωμένη Σαλαμίνας, Ρίο-Αντίρριο, στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις από την ηπειρωτική χώρα προς την Εύβοια, καθώς και στις πορθμειακές γραμμές Πόρος-Γαλατάς, Πούντα-Ελαφόνησος Λακωνίας και Τρυπητή-Αμμουλιανή Χαλκιδικής, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) 24 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού. Κατά την επιστροφή από τα νησιά συνιστάται επίσης η διενέργεια self test για όλους όσοι είναι άνω των 12 ετών.

Η διαδικασία επιβίβασης στα πλοία

Όλοι οι επιβάτες θα πρέπει να φέρουν σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή το πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή τη βεβαίωση αρνητικής διάγνωσης του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR, ή του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test, ή το πιστοποιητικό νόσησης, όπως εξάγονται με τη μορφή ψηφιακού ή εκτυπωμένου αντιγράφου από την πλατφόρμα gov.gr

Δεκτές θα γίνονται επίσης οι βεβαιώσεις εμβολιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφιακό πιστοποιητικό COVID) καθώς και τρίτων χωρών.

Κατά την επιβίβαση στα πλοία των επιβατών που φέρουν τα πιο πάνω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις θα διενεργείται ηλεκτρονικός έλεγχος πιστοποίησης αυτών από το πλήρωμα του πλοίου με την παρουσία και υπό την εποπτεία στελέχους της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.

Παράλληλα, θα διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας των επιβατών με το έγγραφο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ή οιοδήποτε προβλεπόμενο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητα αυτών.

Σε κάθε περίπτωση, για την επιβίβαση των επιβατών από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας προς τα νησιά, και αντίστροφα, συμπληρώνεται υποχρεωτικά το Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας πριν την Επιβίβαση που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων Covid-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές.

Τα ποσοστά πληρότητας στα πλοία

Η πληρότητα στα επιβατηγά και επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία είναι μέχρι 80% του συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων ή μέχρι 85% του αριθμού αυτού, εφόσον το πλοίο διαθέτει καμπίνες. Η κάλυψη των καθισμάτων αεροπορικού τύπου ανέρχεται στο 50%.

Στις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων δύνανται να ενδιαιτώνται μέχρι 4 άτομα, εφόσον είναι είτε σύζυγοι/συμβιούντες, συγγενείς α' ή β' βαθμού είτε άτομα με αναπηρία μετά του συνοδού τους, σε διαφορετική δε περίπτωση 2 μεμονωμένοι επιβάτες ή μέλη πληρώματος, αντιστοίχως.

Ακόμη η πληρότητα στα επιβατηγά-οχηματαγωγά-ταχύπλοα, επιβατηγά-ταχύπλοα και επιβατηγά-υδροπτέρυγα είναι 80% του συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων, εάν αυτά διαθέτουν φίλτρα τύπου HEPA (High Efficiency Particulate Air) και εφόσον βεβαιώνονται, με ευθύνη του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων, καθώς και των φορέων κυβερνητικής πιστοποίησης αυτών, η τοποθέτηση και η λειτουργία τους σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Πηγή: ethnos.gr