Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διεθνές συμπόσιο του CISM στην Αρχαία Ολυμπία

Κατά τη διάρκεια του συμποσίου έγιναν παρουσιάσεις και ομιλίες και συζητήθηκαν θέματα όπως:

- Η "Διαχείριση Στρατιωτικών Αθλητικών Εκδηλώσεων - Κοινωνικές και Πολιτικές πτυχές" με 5 παρουσιάσεις υπό την προεδρία του συνταγματάρχη Grigory Dimitriev

- Τα "Στρατιωτικά αθλήματα" υπό την προεδρία του αντισυνταγματάρχη Ghulam Shabbir Anjum

- «Μια νέα προσέγγιση για την ψυχική ετοιμότητα» (παρουσίαση του ταξίαρχου Farshad Najafipour από το Ιράν))

- «Οι μυϊκοί πόνοι χαμηλής έντασης που προκαλούνται στη πλάτη των Βραζιλιάνων πιλότων στα ελικόπτερα» (ομιλία του υπολοχαγού Daniele Gabriel Costa από την Βραζιλία)

- Το μονοπάτι της Εκεχειρίας - Το γεφύρωμα του αρχαίου με το μοντέρνο» (ομιλία Κωνσταντίνου Κοντογιάννη από την Συμπολιτεία της Ολυμπίας).

Το επιστημονικό μέρος του διεθνούς συμποσίου CISM 2021 έκλεισε με μια συνεδρία υπό την προεδρία του συνταγματάρχη Luiz Fernando Nóbrega και τις διαλέξεις δύο προσκεκλημένων: «The Invictus Games» του Richard Smith CBE (Ηνωμένο Βασίλειο) και «Revival of the modern Olympic Games» του καθηγητή Κωνσταντίνου Γεωργιάδη, κοσμήτορα της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

Κατά τη διάρκεια του διεθνούς συμποσίου οι σύνεδροι επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας ενώ μεταφέρθηκαν στην Αρχαία Πίσα, την έδρα του βασιλείου των Νηλείδων κατά την αρχαιότητα, όπου δόθηκε η εκκίνηση του αγώνα δρόμου «Fun Run - Kleosthenis Route of Truce».

Ο αγώνας είχε συμβολικό χαρακτήρα και ήταν αφιερωμένος στον βασιλιά της Πίσας Κλεοσθένη, έναν από τους 3 που συμφώνησαν την Ολυμπιακή Εκεχειρία (Ίφιτος βασιλιάς της Ήλιδας και Λυκούργος νομοθέτης της Σπάρτης).

Οι συμμετέχοντες τερμάτισαν όλοι μαζί με υψωμένα τα χέρια κρατώντας από ένα κλαδί ελιάς. αναδεικνύοντας το σύνθημα του CISM "Φιλία μέσω του Αθλητισμού/Friendship through sport".

Στην τελετή λήξης παρέστησαν ο υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ, αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης, ο προέδρος του CISM, ταξίαρχος Hervé Piccirillo, ο αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας, Δημήτριος Νικολακόπουλος, ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Γεώργιος Γεωργιόπουλος, ο γενικός γραμματέας του CISM, συνταγματάρχης Dorah Mamby Koita, εκπρόσωποι του CISM και της ελληνικής αντιπροσωπείας στο CISM.

Ο πρόεδρος του CISM απένειμε στον υπαρχηγό ΓΕΕΘΑ τιμητική πλακέτα για την πολύτιμη και γενναιόδωρη υποστήριξη που προσφέρουν οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στο CISM και τις δραστηριότητές του.

Επίσης βράβευσε τον αντιπλοίαρχο (Ε) Χρήστο Καλαϊτζίδη και την πλωτάρχη (Ο) Ολυμπιονίκη Φλωρεντία Σφακιανού με το «Knight medal of the CISM Order of Merit» για την υποστήριξή τους στη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του CISM και του παγκόσμιου στρατιωτικού αθλητισμού.

Ο γενικός γραμματέας του CISM και ο αρχηγός της ελληνικής αντιπροσωπείας στο CISM και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του CISM, πλοίαρχος (Ο) Σπυρίδων Ανδριόπουλος απένειμαν το βραβείο Commandant Raoul Mollet, ο μεν στον επίλαρχο Αθηνόδωρο Μοσχόπουλο, για τη διδακτορική του διατριβή με θέμα «Η ιστορική εξέλιξη του CISM» που δημοσιεύτηκε το 2020, ο δε στην βραζιλιάνικη αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Renato Soeiro, μετά από απόφαση της επιστημονικής επιτροπής του CISM που ανέλυσε προσεκτικά όλες τις εργασίες και τις παρουσιάσεις της εκδήλωσης, σε εκτίμηση της μεγάλης συμβολής στο επιστημονικό πρόγραμμα αυτού του συμποσίου.

Το βραβείο Commandant Raoul Mollet είναι ένα βραβείο που απονέμεται ως αναγνώριση για την προώθηση των αξιών του CISM και ενισχύει την προβολή του στον επιστημονικό και ακαδημαϊκό τομέα.

Την επίσημη λήξη του διεθνούς συμποσίου κήρυξε ο υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ.

ΑΠΕ