Self test: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου ανοιχτή η πλατφόρμα

Θα διανεμηθούν δύο self test σε όλους τους πολίτες, άνω των 5 ετών. Δεν εξαιρούνται οι εμβολιασμένοι πολίτες.

Σύμφωνα με ενημέρωση που απέστειλε η ΗΔΙΚΑ στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο σχετικά με τη διάθεση self tests, υπάρχουν αρκετές αναφορές πολιτών ότι άγνωστα σε αυτούς φαρμακεία (ακόμη και σε διαφορετική πόλη από τη δική τους) διέθεσαν self test με τον ΑΜΚΑ τους χωρίς οι ίδιοι να τα παραλάβουν.

Οι φαρμακοποιοί χρήστες του συστήματος διάθεσης self tests πρέπει να ελέγχουν τα ταυτοποιητικά στοιχεία του πολίτη πριν από τη διάθεση (ειδικά όταν δεν τον γνωρίζουν) και να αναζητούν τον πολίτη στο σύστημα με τον ΑΜΚΑ του και όχι με ονοματεπώνυμο (επιλογή που διαθέτουν ορισμένα λογισμικά φαρμακείων)

Επισημαίνεται ότι οι διαθέσεις self test που καταχωρίζουν οι φαρμακοποιοί στο σύστημα ελέγχονται και όταν προκύπτει λάθος διάθεση μετά από αναφορά πολίτη, οι λάθος διαθέσεις ακυρώνονται και ενημερώνεται τόσο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας όσο και το υπουργείο Υγείας.