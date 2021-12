Η Ελλάδα δώρισε 703.200 εμβόλια κορονοϊού στην Ινδονησία

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογραμμίζει πως η Ελλάδα στηρίζει τον λαό και την κυβέρνηση της Ινδονησίας και γνωστοποιεί ότι δώρισε συνολικά 703.200 εμβόλια στη χώρα, σε συνεργασία με Διεθνείς Πρωτοβουλίες (COVAX).

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδονησίας, σε ανάρτηση της Διεύθυνσης για την Αμερική και την Ευρώπη στο Twitter, εκφράζει την εκτίμηση της χώρας για την υποστήριξη της Ελλάδας στον αγώνα της κατά της πανδημίας Covid-19, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Μάλιστα, επισημαίνει πως αυτή είναι η δεύτερη αποστολή εμβολίων από την Ελλάδα και προσθέτει ότι με αυτήν την αποστολή η Ινδονησία έχει λάβει συνολικά 703.200 δόσεις εμβολίου από την Ελλάδα. Στις αντίστοιχες αναρτήσεις του υπουργείου Εξωτερικών της Ινδονησίας παρατίθενται φωτογραφίες από την παραλαβή των εμβολίων της AstraZeneca.

Kemarin, 26 Desember, Indonesia telah menerima 259.000 dosis vaksin AstraZeneca dari pemerintah Yunani via Covax.



Yesterday, December 26, Indonesia received 259,000 doses of AstraZeneca vaccine from Greece, via Covax. pic.twitter.com/lST769llYF