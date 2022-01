Κορονοϊός - Χάρτης ECDC: Στο βαθύ κόκκινο παραμένει η Ελλάδα

Ο συνδυαστικός χάρτης που αφορά τον δείκτη κρουσμάτων κορονοϊού, των διαγνωστικών τεστ και τον δείκτη θετικότητας, τοποθετεί την Ελλάδα στο «βαθύ κόκκινο».

Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται η χώρα και στον χάρτη που δείχνει τον αριθμό κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμό, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

