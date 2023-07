Ένας πλανόδιος κινηματογράφος που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια

Από τις 21 έως τις 23 Ιουλίου, η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, παρουσιάζει το "Μυστήριο 168 Κινητός Ηλιακός Κινηματογράφος", έναν σύγχρονο πλανόδιο κινηματογράφο που, ξεκινώντας από την Ελευσίνα, ταξιδεύει, αυτή τη φορά, στα Μέγαρα, τη Μάνδρα και τον Ασπρόπυργο.

Για τρεις βραδιές το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει με ελεύθερη είσοδο τρία συγκλονιστικά ντοκιμαντέρ με θέμα το περιβάλλον, τα δύο από τα οποία παρουσιάζονται σε πανελλαδική πρεμιέρα.

Πιο συγκεκριμένα, το "Eating Our Way to Extinction" των Otto Brockway & Ludo Brockway με αφηγήτρια την βραβευμένη ηθοποιό Kate Winslet μας ταξιδεύει από τα δάση του Αμαζονίου μέχρι τις ερήμους της Μογγολίας για να μας μεταφέρει σοκαριστικές μαρτυρίες γηγενών που έχουν πληγεί από την κλιματική αλλαγή.

Το "Βarricade" (Οδόφραγμα) του David Klammer καταγράφει την καθημερινή ζωή των ακτιβιστών στο δάσος Ντάνενροντ στην Έσση, η οποία τερματίστηκε τον Δεκέμβρη του 2020, ενώ το "Plastic pioneers" μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι στους κοραλλιογενείς υφάλους, σε εκείνα τα σημεία συγκέντρωσης καρχαριών και θαλάσσιων πουλιών για να συνειδητοποιήσουμε τον τεράστιο κίνδυνο από τη μάστιγα του πλαστικού που κατακλύζει κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής.

