Καθαρά Δευτέρα: Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά – Πώς θα λειτουργήσει η αγορά

Στα τελευταία δεν περιλαμβάνονται, φυσικά, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, αλλά και η Βαρβάκειος Αγορά και η Αγορά του Καταναλωτή στου Ρέντη, που θα είναι ανοιχτά για να εξυπηρετήσουν το κοινό. Επίσης, κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές στην Αττική.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, οι λαϊκές θα λειτουργήσουν «με εξαιρετικά ανταγωνιστικές και πραγματικά χαμηλές τιμές και με πλούσια ποικιλία φρέσκων θαλασσινών και ψαριών, φρούτων, λαχανικών και πολλών άλλων σαρακοστιανών προϊόντων».

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «οι λαϊκές αγορές αποτελούν τον προορισμό όλων των καταναλωτών που αναζητούν χαμηλές τιμές, υψηλή ποιότητα και απόλυτη φρεσκάδα».

Με συνεχές ωράριο από τις 7 το πρωί της Κυριακής μέχρι το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας αναμένει η Βαρβάκειος Αγορά τους καταναλωτές, προκειμένου να προμηθευτούν σαρακοστιανά προϊόντα. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Ιχθυαγοράς Βαρβακείου, Βασίλης Σίμος, σημείωσε ότι η αγορά θα κλείσει μόνο για μία ώρα το μεσημέρι της Κυριακής για να καθαριστεί.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές είπε πως δεν θα αλλάξουν και διαβεβαίωσε πως δεν τίθεται θέμα επάρκειας. Ειδικότερα, ανέφερε ότι γύρω στα 8-9 ευρώ από 10 -11 ευρώ, που ήταν πέρυσι, πωλείται η σκούρα γαρίδα Εκουαδόρ (μεσαίο μέγεθος), τα 12 ευρώ «αγγίζει» η κόκκινη γαρίδα Αργεντινής, τα καλαμάρια κοστίζουν 8,98 ευρώ, δηλαδή είναι περίπου δύο ευρώ κάτω από την περυσινή τιμή και τα πλοκάμια θράψαλου στα 7,98 ευρώ και είναι φθηνότερα κατά 1 ευρώ από πέρυσι.

«Πάμε για μικρότερο εύρος κέρδους και προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο που είναι οικονομικά ευάλωτος», τόνισε ο κ. Σίμος και υπενθύμισε ότι η Βαρβάκειος κάνει πωλήσεις και ηλεκτρονικά. «Θα φτιάξουμε το καλάθι της Σαρακοστής, αλλά έτσι κι αλλιώς υπάρχει καλάθι 6-7 προϊόντων με θαλασσινά που έχουν μείωση της τάξης 1-2 ευρώ», είπε ο πρόεδρος της Ιχθυαγοράς.

Επίσης, ανοιχτά θα είναι την Καθαρά Δευτέρα κάποια καταστήματα αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Πιο συγκεκριμένα, ανοιχτά θα είναι τα σούπερ μάρκετ Lidl και Market In και κάποια καταστήματα του My Market (ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΜΕΓΑΡΑ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ, ΑΓΡΙΝΙΟ ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, ΑΥΛΙΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟ, ΒΟΛΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ, ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, ΓΥΘΕΙΟ ΠΑΤΡΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ΕΡΕΤΡΙΑ ΠΑΤΡΑ ΑΓ.ΣΟΦΙΑ, ΙΣΤΙΑΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ, ΙΤΕΑ ΠΥΡΓΟΣ ΑΛΦΕΙΟΥ, ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ ΡΟΔΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΚΕΡΑΤΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΠΑΛΟΥΚΙΑ, ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΜΒΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑ, ΚΟΡΩΠΙ ΣΠΑΤΑ, ΛΑΡΙΣΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΛΑΥΡΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΛΟΥΤΣΑ ΧΙΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΩΡΩΠΟΣ).

Το ωράριο λειτουργίας για την Καθαρά Δευτέρα είναι:

Lidl 08:00 – 14:00

Market In 08:30 – 14:30

My Market 08:00 – 14:00

My Market Local 08:00 – 22:00

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΑΒ Βασιλόπουλος, το μοναδικό κατάστημα στην Αττική της αλυσίδας που θα είναι ανοιχτό την Δευτέρα θα είναι αυτό του αεροδρομίου στα Σπάτα με ωράριο 7:00 – 23:00.

Τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, Γαλαξίας, Μασούτης θα είναι κλειστά.

Πηγή: news247.gr