Στο Εφετείο η υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Αλκη Καμπανού-Στο εδώλιο δώδεκα οπαδοί του ΠΑΟΚ

Ένταση επικράτησε πριν από λίγη ώρα έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης, όπου είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί σήμερα η δίκη, σε δεύτερο βαθμό, για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

Ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά κινήθηκε, από την οδό 26ης Οκτωβρίου, προς την είσοδο των Δικαστηρίων, εκσφενδονίζοντας αντικείμενα σε άτομα που βρίσκονταν στα σκαλιά του Μεγάρου.

Να αποδοθεί δικαιοσύνη για το «ειδεχθές έγκλημα» που στοίχισε τη ζωή του γιου του, ζήτησε, σε δήλωσή του, ο Αριστείδης Καμπανός, προσερχόμενος στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου έχει προσδιοριστεί για σήμερα η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, ο οπποίος έπεσε θύμα τυφλής οπαδικής βίας την 1η Φεβρουαρίου του 2022.

Κληθείς να σχολιάσει την ένταση που προηγήθηκε μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο, ο κ. Καμπανός έκανε λόγο για «ορισμένους ανεγκέφαλους που θέλουν να συνεχίσουν τη βία έξω από τα δικαστήρια».

Δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονταν στο σημείο επενέβησαν, απωθώντας τα άτομα με χρήση χημικών. Σύμφωνα με την Αστυνομία, πραγματοποιήθηκαν δύο συλλήψεις.

ΑΠΕ

 

