Έφοδος στις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού, όπου κρατούνται συγγενείς του 39χρονου που σκοτώθηκε στα Βορίζια

Όπως έγινε γνωστό, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στο σωφρονιστικό κατάστημα που κρατούνται συγγενείς του 39χρονου νεκρού από το μακελειό στα Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμενο, ψαλιδάκι, όπως και φορτιστές που θα ελεγχθούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, οι έρευνες -και κατ' οίκον- συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, για τον εντοπισμό και των τριών ατόμων, ηλικίας 19, 25 και 29 ετών, που, σύμφωνα με την αστυνομία, έχει διαπιστωθεί ότι είχαν εμπλοκή στο ένοπλο και αιματηρό περιστατικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ