Τι λένε τα ζώδια σήμερα (22/11)

Κριός

Από σήμερα ο Ηλιος περνά στον Τοξότη στον 9ο οίκο σου και παράλληλα ο ανάδρομος Ερμής στον 8ο οίκο σου, σχηματίζει τρίγωνο με τον ανάδρομο Κρόνο από τον 12ο οίκο σου. Γενικότερα ξεκινά μια περίοδος που θα ξαναβρείς τον ενθουσιασμό να σχεδιάσεις το μέλλον σου, να προσπαθήσεις να υλοποιήσεις τις προσδοκίες σου, να ταξιδέψεις και να αποκτήσεις νέες εμπειρίες. Τώρα, θέματα που σχετίζονται με τα οικονομικά σου, με χρέη, δάνεια κτλ. θα μπορέσεις να τα επανεξετάσεις και να τα οργανώσεις καλύτερα.

Ταύρος

Ο Ηλιος περνά στον Τοξότη στον 8ο οίκο σου, ενώ παράλληλα ο ανάδρομος Ερμής στον 7ο οίκο σου σχηματίζει τρίγωνο με τον ανάδρομο Κρόνο από τον 11ο οίκο σου. Ξεκινά μια περίοδος με έντονες εσωτερικές διεργασίες, βαθύτερες συνειδητοποιήσεις και ανάγκη για ξεκαθαρίσματα, τόσο μέσα σου όσο και στις σχέσεις σου. Ο Ηλιος στον 8ο οίκο σου φέρνει στο προσκήνιο οικονομικά ζητήματα που δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από εσένα. Είναι μια καλή στιγμή να οργανώσεις καλύτερα τα οικονομικά σου.

Δίδυμοι

Με τον Ηλιο να περνά στον Τοξότη στον 7ο ηλιακό σου οίκο, ξεκινά μια περίοδος που εστιάζεις έντονα στις σχέσεις και τις συνεργασίες. Στρέφεις την προσοχή σου στο ταίρι σου, στους συνεργάτες σου και στους ανθρώπους που παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Είναι μια φάση όπου αναζητάς περισσότερη κατανόηση και αμοιβαιότητα. Νέες συνεργασίες μπορούν να ανοίξουν, αλλά και υπάρχουσες σχέσεις μπαίνουν σε διαδικασία αναθεώρησης. Το τρίγωνο με τον Κρόνο σε βοηθά να χτίσεις πιο σταθερή βάση για τα επαγγελματικά σου.

Καρκίνος

Ο Ηλιος από σήμερα περνά στον Τοξότη στον 6ο οίκο σου και ξεκινά μια περίοδος όπου θα θελήσεις να βάλεις τάξη στην καθημερινότητά σου, να οργανώσεις καλύτερα τον χρόνο σου και να βελτιώσεις την ποιότητα της ζωής σου. Θα εστιάσεις στην υγεία σου, την εργασία σου και την ισορροπία μεταξύ κόπου και ξεκούρασης. Ο ανάδρομος Ερμής στον 5ο οίκο σου φέρνει πίσω θέματα που αφορούν τον έρωτα, τα παιδιά ή προσωπικά σου σχέδια. Το τρίγωνο με τον Κρόνο από τον 9ο οίκο σου, σε βοηθά να δώσεις μορφή σε κάτι που έχει προοπτική.

Λέων

Με τον Ηλιο να περνά στον Τοξότη και να ενεργοποιεί τον 5ο οίκο σου, ξεκινά μια περίοδος γεμάτη δημιουργική ενέργεια, ανάγκη για έκφραση και εσωτερικά ξεκαθαρίσματα. Ο 5ος οίκος σου δίνει έμπνευση και διάθεση να ασχοληθείς με ό,τι αγαπάς πραγματικά, τις προσωπικές σου δημιουργίες, τα χόμπι σου. Είναι μια φάση που η καρδιά σου «ξυπνά» και σου θυμίζει τι σε κάνει να νιώθεις ζωντανός/ή. Το τρίγωνο με τον Κρόνο σε βοηθά να βάλεις τάξη σε οικονομικά ή συναισθηματικά ζητήματα που σχετίζονται με το παρελθόν.

Παρθένος

Ο Ηλιος περνά στον Τοξότη ενεργοποιώντας τον 4ο οίκο σου, ενώ ο ανάδρομος Ερμής στον 3ο οίκο σου σχηματίζει τρίγωνο με τον ανάδρομο Κρόνο από τον 7ο οίκο σου. Αυτή η περίοδος σε ωθεί να στραφείς προς το σπίτι, τις ρίζες, την οικογένεια και την εσωτερική σου ισορροπία. Ισως θελήσεις να ανανεώσεις τον χώρο σου, να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου στο σπίτι ή να επανεκτιμήσεις θέματα που αφορούν την προσωπική σου ασφάλεια. Αισθηματικά μια επανασύνδεση είναι προ των πυλών.

Ζυγός

Με τον Ηλιο να περνά στον Τοξότη και να ενεργοποιεί τον 3ο οίκο σου, ξεκινά μια περίοδος με περισσότερη επικοινωνία, μετακινήσεις, ιδέες και ζωντάνια στην καθημερινότητά σου. Γίνεσαι πιο κοινωνικός/ή, πιο πρόθυμος/η να μοιραστείς σκέψεις, να μάθεις νέα πράγματα, και να εξερευνήσεις νέους δρόμους στη γνώση και στις επαφές σου. Η διάθεσή σου ελαφραίνει και το μυαλό σου «τρέχει» πιο γρήγορα, με περισσότερη έμπνευση και ενθουσιασμό. Είναι κατάλληλη ημέρα για να αποσαφηνίσεις οικονομικές συμφωνίες.

Σκορπιός

Με τον Ηλιο να περνά στον Τοξότη και να ενεργοποιεί τον 2ο οίκο σου, ανοίγει μια περίοδος που σε ωθεί να εστιάσεις στην οικονομική σου σταθερότητα, στην αυτοπεποίθησή σου και στην αξία που δίνεις στον εαυτό σου. Είναι η στιγμή να δεις τι πραγματικά χρειάζεσαι και τι σε επιβαρύνει. Θα νιώσεις μεγαλύτερη σιγουριά και θα χτίσεις πιο σταθερή βάση γύρω από τα οικονομικά και τα προσωπικά σου θέλω. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να ξεκαθαρίσεις τι πραγματικά σε γεμίζει και τι έχει προοπτική να εξελιχθεί.

Τοξότης

Με τον Ηλιο να περνά στο ζώδιό σου στον 1ο οίκο σου, ξεκινά για εσένα μια περίοδος ανανέωσης και επανεκκίνησης. Είναι σαν να ανοίγει ένας νέος κύκλος όπου νιώθεις πιο δυνατός/ή και πιο έτοιμος/η να θέσεις στόχους, να σχεδιάσεις το μέλλον και να πάρεις πρωτοβουλίες. Η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει και η ανάγκη σου για ελευθερία γίνεται πιο έντονη. Ο ανάδρομος Ερμής στον 12ο οίκο σου σχηματίζει τρίγωνο με τον ανάδρομο Κρόνο από τον 4ο οίκο σου και σε ωθεί να ξαναδείς παλιά συναισθήματα ή θέματα που σχετίζονται με τις ρίζες σου.

Αιγόκερως

Με τον Ηλιο να περνά στον Τοξότη στον 12ο οίκο σου, μπαίνεις σε μια πιο ήρεμη, εσωστρεφή φάση όπου χρειάζεσαι χρόνο για να ξεκουραστείς, να σκεφτείς και να ανασυγκροτηθείς. Την ίδια στιγμή, ο ανάδρομος Ερμής στον 11ο οίκο σου σχηματίζει τρίγωνο με τον ανάδρομο Κρόνο στον 3ο οίκο σου, δίνοντάς σου την ευκαιρία να επανεξετάσεις σχέδια, στόχους και συμφωνίες. Μπορεί να επανέλθουν παλιές ιδέες, να ξανανοίξουν συζητήσεις ή να δεις πιο ώριμα ποιοι άνθρωποι στηρίζουν πραγματικά τις φιλοδοξίες σου.

Υδροχόος

Με τον Ηλιο να περνά στον Τοξότη και να ενεργοποιεί τον 11ο οίκο σου, ξεκινά για εσένα μια περίοδος κοινωνικής εξωστρέφειας, συνεργασιών, νέων στόχων και μεγαλύτερης σύνδεσης με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο όραμα με εσένα. Νιώθεις έμπνευση να κυνηγήσεις σχέδια που είχες αφήσει πίσω, να βγεις μπροστά σε ομαδικές προσπάθειες και να ανοίξεις ξανά τον κύκλο των γνωριμιών σου. Η μέρα είναι κατάλληλη για να αναθεωρήσεις, να ξαναδείς συνεργασίες ή συμβόλαια και να βάλεις πιο ρεαλιστικές βάσεις.

Ιχθύες

Με τον Ηλιο να περνά στον Τοξότη και να ενεργοποιεί τον 10ο οίκο σου, ξεκινά μια περίοδος που σου φέρνει εξέλιξη και ανάγκη να σταθείς πιο δυναμικά στον επαγγελματικό χώρο. Η εικόνα σου προς τα έξω ενισχύεται και θα νιώθεις έτοιμος/η να διεκδικήσεις τη θέση που σου αξίζει. Παράλληλα, ο ανάδρομος Ερμής στον 9ο οίκο σου σχηματίζει τρίγωνο με τον ανάδρομο Κρόνο στον 1ο οίκο σου και ενδέχεται να επιστρέψουν στο μυαλό σου σχέδια σπουδών ή ταξιδιών. Το τρίγωνο αυτό σε βοηθά να πάρεις σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον σου.