Εκδήλωση ενημέρωσης για την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία

Εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία πραγματοποίησαν χθες βράδυ τα υπουργεία Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο Θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Στην εκδήλωση, που ξεκίνησε με χαιρετισμούς των δύο υπουργών, παρουσιάστηκε η θεατρική παράσταση «Τσακισμένα Λουλούδια» της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, μια καλλιτεχνική αποτύπωση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, που ανέδειξε πόσο αναγκαία είναι η πρόληψη, η ενημέρωση και η στήριξη παιδιών και οικογενειών.

Από τη Ρώμη, όπου βρίσκεται εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε διεθνή διάσκεψη για τη βία κατά των γυναικών, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, τόνισε στο μήνυμά της ότι η έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία είναι ένα δύσκολο θέμα, ένα θέμα πολιτισμού, και μόνο μέσα από την ευαισθητοποίηση -πρώτα των νέων ανθρώπων- μπορούμε να αλλάξουμε νοοτροπίες και να τερματίσουμε στερεότυπα.

«Η παράσταση "Τσακισμένα Λουλούδια" μιλά με θάρρος για την κακοποίηση που μπορεί δυστυχώς να συμβεί σε μια οικογένεια ή στο περιβάλλον ενός παιδιού. Το θέατρο μάς βοηθά να καταλάβουμε, να νιώσουμε και κυρίως να θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο γύρω μας.

Κανένας άνθρωπος δεν αξίζει να βιώνει βία. Ποτέ. Και κανείς δεν πρέπει να νιώθει μόνος. Υπάρχουν πάντοτε άνθρωποι και υπηρεσίες που μπορούν να στηρίξουν όποιον το χρειαστεί. Είμαι σίγουρη ότι εσείς μπορείτε να γίνετε η γενιά που θα σπάσει τη σιωπή και θα χτίσει έναν κόσμο πιο ασφαλή και πιο ανθρώπινο», είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Από την πλευρά της η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, απευθυνόμενη στα παιδιά που παρακολούθησαν την εκδήλωση, τόνισε: «Είμαστε εδώ και για τη δύσκολη στιγμή, αλλά κυρίως για την πρόληψη. Το 15900, τα 44 συμβουλευτικά κέντρα και οι 20 ξενώνες είναι ένα δίκτυο που λειτουργεί για όλους· οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, και δεν χρειάζεται να είναι κάποιος το ίδιο το θύμα για να ζητήσει βοήθεια. Οποιαδήποτε στιγμή κάποια υποστηρικτική φωνή θα σε περιμένει, για να μη μείνει καμία και κανένας μόνος. Και εσείς παιδιά μαζί με τους εκπαιδευτικούς, μπορείτε να γίνετε η φωνή που θα πει το μεγάλο ΟΧΙ σε κάθε μορφή βίας και να συμβάλετε στο σπάσιμο του κύκλου της βίας».

Τέλος, η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη σημείωσε ότι «η σημερινή εκδήλωση με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών αναδεικνύει τη σημασία της ενημέρωσης και της πρόληψης. Η παράσταση "Τσακισμένα Λουλούδια" φωτίζει με αλήθεια και ευαισθησία τις εμπειρίες των θυμάτων και μάς υπενθυμίζει ότι η βία δεν έχει θέση σε καμία οικογένεια ή κοινωνία. Ως Υπουργείο διαθέτουμε ένα ολοκληρωμένο Δίκτυο Δομών -τη Γραμμή SOS 15900, τα Συμβουλευτικά Κέντρα, τους Ξενώνες Φιλοξενίας, τη νομική υποστήριξη και νέες συνεργασίες, όπως η Uber και το Panic Button- ώστε κάθε γυναίκα που κινδυνεύει να βρίσκει άμεσα προστασία. Ευχαριστώ θερμά το υπουργείο Παιδείας, την Τάνια Τρύπη και την ΙΑΣΙΣ για την εξαιρετική συνεργασία και την πολύτιμη συμβολή τους στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων».

Μετά την παράσταση πραγματοποιήθηκε συζήτηση, την οποία συντόνισε η Έλενα Ράπτη, με τη συμμετοχή μαθητών και εκπροσώπων φορέων.

