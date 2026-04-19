Ολοκληρώθηκε το 39ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ: Ενισχυμένες ΠΑΣΚΕ και ΔΑΣ

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του 39ου Τακτικού Συνεδρίου της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) με την εκλογή οργάνων διοίκησης.

Στις εκλογές πήραν μέρος οκτώ παρατάξεις.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής:

Ψήφισαν 430, έγκυρα 429, άκυρα 1, λευκά 0.

Αναλυτικά ανά παράταξη τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ)

Ψήφοι: 184 Ποσοστό: 42,89% (από 40,73% το 2023) Έδρες: 20 (από 19 το 2023)

ΔΑΣ

Ψήφοι: 114 Ποσοστό: 26,57% (από 22,98% το 2023) Έδρες: 12 (από 11 το 2023)

ΔΑΚΕ

Ψήφοι: 70 Ποσοστό: 16,31% (από 19,06% το 2023) Έδρες: 8 (από 9 το 2023)

ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ

Ψήφοι: 24 Ποσοστό: 5,59% (από 6,53% το 2023) Έδρες: 2 (από 3 το 2023)

ΕΝΟΤΗΤΑ

Ψήφοι: 14 Ποσοστό: 3,26% (από 3,66% το 2023) Έδρες: 1 (από 1 το 2023)

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΕΝ.ΕΡΓΑ

Ψήφοι: 11 Ποσοστό: 2,56% Έδρες: 1

ΕΑΚ

Ψήφοι: 10 Ποσοστό: 2,33% (από 6,01% το 2023) Έδρες: 1 (από 2 το 2023)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ψήφοι: 2 Ποσοστό: 0,46% (από 0,48% το 2023)

Πηγή: www.ertnews.gr