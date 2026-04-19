Ολοκληρώθηκε το 39ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ: Ενισχυμένες ΠΑΣΚΕ και ΔΑΣ

Στις εκλογές πήραν μέρος οκτώ παρατάξεις.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής:
Ψήφισαν 430, έγκυρα 429, άκυρα 1, λευκά 0.
Αναλυτικά ανά παράταξη τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ)
Ψήφοι: 184 Ποσοστό: 42,89% (από 40,73% το 2023) Έδρες: 20 (από 19 το 2023)
ΔΑΣ
Ψήφοι: 114 Ποσοστό: 26,57% (από 22,98% το 2023) Έδρες: 12 (από 11 το 2023)
ΔΑΚΕ
Ψήφοι: 70 Ποσοστό: 16,31% (από 19,06% το 2023) Έδρες: 8 (από 9 το 2023)
ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ
Ψήφοι: 24 Ποσοστό: 5,59% (από 6,53% το 2023) Έδρες: 2 (από 3 το 2023)
ΕΝΟΤΗΤΑ
Ψήφοι: 14 Ποσοστό: 3,26% (από 3,66% το 2023) Έδρες: 1 (από 1 το 2023)
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΕΝ.ΕΡΓΑ
Ψήφοι: 11 Ποσοστό: 2,56% Έδρες: 1
ΕΑΚ
Ψήφοι: 10 Ποσοστό: 2,33% (από 6,01% το 2023) Έδρες: 1 (από 2 το 2023)
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ψήφοι: 2 Ποσοστό: 0,46% (από 0,48% το 2023)
Πηγή: www.ertnews.gr