Τι λένε τα ζώδια σήμερα (7/5)

Κριός

Η Σελήνη βρίσκεται στον Αιγόκερω στον 10ο σου και σχηματίζει τρίγωνο με τον Ηλιο από τον 2ο σου για να φέρει διαπραγματεύσεις στον χώρο της καριέρας σχετικές με τις οικονομικές σου απολαβές αλλά και όλα όσα αξίζεις. Είναι καλή ευκαιρία να συζητήσεις, ακόμη και να ζητήσεις αύξηση κυρίως αν είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου. Παρόλα αυτά επειδή αργότερα η Σελήνη θα σχηματίσει τετράγωνο με τον Αρη από τον 1ο σου, θα πρέπει να φανείς προσεκτικός/ή, στον τρόπο που εκφράζεσαι γιατί θα έχεις την τάση να είσαι εριστικός/ή και ανταγωνιστικός/ή, με αποτέλεσμα να κινείσαι παρορμητικά.

Ταύρος

Με τη Σελήνη να βρίσκεται στον 9ο σου και να σχηματίζει τρίγωνο με τον Ηλιο από το ζώδιο σου και τον 1ο σου, θα έχεις την ευκαιρία να εκφράσεις τις ανάγκες και τις επιθυμίες σου και κυρίως να ξεφύγεις από τις υποχρεώσεις της καθημερινότητάς σου. Θέλεις να ανοίξεις τα φτερά σου, να δρομολογήσεις σχέδια για το μέλλον, να μιλήσεις ανοιχτά για τις πεποιθήσεις σου και κυρίως να βρεις πρόσφορο έδαφος να επεκταθείς. Με τη Σελήνη αργότερα να σχηματίζει τετράγωνο με τον Αρη από τον 12ο σου, προς το βράδυ θα έρθουν στην επιφάνεια ανασφάλειες, κρυμμένα μυστικά ή και απωθημένα.

Δίδυμοι

Με τη Σελήνη να κινείται στον 8ο σου και να σχηματίζει τρίγωνο με τον Ηλιο από τον 12ο σου, ενεργοποιούνται βαθύτερα συναισθήματα και εσωτερικές διεργασίες που σε φέρνουν πιο κοντά στις ανάγκες σου. Είναι μια καλή στιγμή να ασχοληθείς με οικονομικά που μοιράζεσαι με άλλους/ες, να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες ή να βρεις λύσεις μέσα από μυστικές συζητήσεις. Η διαίσθησή σου είναι έντονη και μπορείς να «διαβάσεις» καταστάσεις πίσω από τις λέξεις. Η Σελήνη αργότερα σχηματίζει τετράγωνο με τον Αρη από τον 11ο σου και ενδέχεται να υπάρξουν εντάσεις μέσα στο κοινωνικό σου περιβάλλον.

Καρκίνος

Με τη Σελήνη να βρίσκεται απέναντί σου στον 7ο σου σε τρίγωνο με τον Ηλιο από τον 11ο σου, η προσοχή σου στρέφεται στις σχέσεις και τις συνεργασίες. Είναι μια ημέρα που μπορείς να έρθεις πιο κοντά με τον/ην σύντροφό σου, να συζητήσεις ουσιαστικά και να βρείτε κοινό έδαφος μέσα από αμοιβαία κατανόηση. Οι φίλοι/ες ή το κοινωνικό σου περιβάλλον λειτουργούν υποστηρικτικά και μπορούν να σε βοηθήσουν να δεις τι χρειάζεσαι συναισθηματικά. Η Σελήνη αργότερα σχηματίζει τετράγωνο με τον Αρη από τον 10ο σου και ενδέχεται να προκύψουν εντάσεις στις σχέσεις σου.

Λέων

Με τη Σελήνη να βρίσκεται στον 6ο σου να σχηματίζει τρίγωνο με τον Ηλιο από τον 10ο σου, η καθημερινότητα και οι επαγγελματικές σου υποχρεώσεις έρχονται σε πρώτο πλάνο, όμως με έναν τρόπο που μπορεί να σε ωφελήσει. Εχεις την ευκαιρία να οργανώσεις καλύτερα το πρόγραμμά σου, να αποδώσεις πιο αποτελεσματικά στη δουλειά σου και να δείξεις τις ικανότητές σου, κάτι που δεν θα περάσει απαρατήρητο. Η Σελήνη σχηματίζει τετράγωνο με τον Αρη από τον 9ο σου και μπορεί να προκύψουν εντάσεις γύρω από υποχρεώσεις. Ισως νιώσεις ανυπομονησία, ειδικά αν κάτι δεν εξελίσσεται όπως το θέλεις.

Παρθένος

Με τη Σελήνη να βρίσκεται στον 5ο σου και να σχηματίζει τρίγωνο με τον Ηλιο από τον 9ο σου, η διάθεσή σου γίνεται πιο ανάλαφρη και δημιουργική. Είναι μια όμορφη στιγμή για να εκφραστείς, να ασχοληθείς με κάτι που σε ευχαριστεί ή να έρθεις πιο κοντά με πρόσωπα που σε γεμίζουν χαρά. Παράλληλα, μπορείς να εμπνευστείς από νέες ιδέες, να κάνεις σχέδια για ένα ταξίδι ή να διευρύνεις τους ορίζοντές σου μέσα από κάποιες συζητήσεις και εμπειρίες. Η Σελήνη αργότερα σχηματίζει τετράγωνο με τον Αρη από τον 8ο σου και μπορεί να προκύψουν εντάσεις για οικονομικά ζητήματα.

Ζυγός

Με τη Σελήνη να βρίσκεται στον 4ο σου και να σχηματίζει τρίγωνο με τον Ηλιο από τον 8ο σου, η προσοχή σου στρέφεται σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και οικονομικών. Είναι μια καλή στιγμή να έρθεις πιο κοντά με δικούς σου ανθρώπους, να νιώσεις ασφάλεια και να ασχοληθείς με ζητήματα που σε βαραίνουν εσωτερικά. Παράλληλα, μπορείς να κάνεις ουσιαστικές συζητήσεις για οικονομικά ή να βρεις λύσεις σε θέματα που απαιτούν εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια. Η Σελήνη αργότερα θα σχηματίσει τετράγωνο με τον Αρη από τον 7ο σου και δεν αποκλείονται εντάσεις μέσα σε σχέσεις ή συνεργασίες.

Σκορπιός

Με τη Σελήνη να βρίσκεται στον 3ο σου και να σχηματίζει τρίγωνο με τον Ηλιο από τον 7ο σου, η επικοινωνία παίζει καθοριστικό ρόλο μέσα στη μέρα σου, ιδιαίτερα σε σχέσεις και συνεργασίες. Είναι ιδανική στιγμή για συζητήσεις, ξεκαθαρίσματα και συμφωνίες, αφού μπορείς να εκφράσεις με σαφήνεια αυτά που σκέφτεσαι αλλά και να ακούσεις προσεκτικά. Αν υπάρχει ένα θέμα που σε απασχολεί σε μια σχέση, τώρα μπορείς να το προσεγγίσεις πιο ώριμα και να βρεις κοινό έδαφος. Η Σελήνη αργότερα σχηματίζει τετράγωνο με τον Αρη από τον 6ο σου και μπορεί να προκύψει πίεση και εκνευρισμός.

Τοξότης

Η μέρα σε καλεί να ασχοληθείς πιο ουσιαστικά με την αξία σου, όχι μόνο την οικονομική, αλλά και την προσωπική. Με τη Σελήνη στον 2ο σου να συνεργάζεται αρμονικά με τον Ηλιο από τον 6ο σου, μπορείς να βάλεις σε τάξη πρακτικά ζητήματα, δουλειά και χρήματα, και να δεις πιο καθαρά τι πρέπει να διεκδικήσεις. Είναι μια καλή στιγμή να οργανωθείς, να αξιοποιήσεις τις δυνατότητές σου και να νιώσεις πιο σίγουρος/η για τις επιλογές σου. Καθώς όμως η Σελήνη σχηματίζει δύσκολη όψη με τον Αρη στον 5ο σου, δημιουργείται ένταση και μπορεί να παρασυρθείς από επιθυμίες.

Αιγόκερως

Με τη Σελήνη στο ζώδιό σου στον 1ο σου, όλα περνούν μέσα από το προσωπικό σου φίλτρο, σκέψεις, συναισθήματα, αντιδράσεις. Το τρίγωνο της με τον Ηλιο από τον 5ο σου, φέρνει μια πιο ζεστή, δημιουργική νότα στη διάθεσή σου και σε βοηθά να εκφραστείς, να δείξεις πλευρές του εαυτού σου που συνήθως κρατάς κρυφές. Υπάρχει χώρος για χαρά, για συναίσθημα, ακόμη και για λίγο ρίσκο που θα σε ανανεώσει. Η σύγκρουση της Σελήνης με τον Αρη από τον 4ο σου, μπορεί να φέρει ένταση μέσα στο σπίτι. Ισως νιώσεις πίεση ή εκνευρισμό χωρίς λόγο ή να βγουν στην επιφάνεια παλιά θέματα.

Υδροχόος

Καθώς η Σελήνη κινείται στον 12ο σου και σε φέρνει πιο κοντά σε σκέψεις, συναισθήματα και καταστάσεις που δεν είναι πάντα ορατές στους άλλους, το τρίγωνο της με τον Ηλιο από τον 4ο σου, σε βοηθά να βρεις ισορροπία μέσα από το σπίτι με την οικογένεια σου. Είναι καλή στιγμή για ξεκούραση, αποφόρτιση αλλά και για να ακούσεις τη διαίσθησή σου που είναι ιδιαίτερα δυνατή. Η Σελήνη αργότερα σχηματίζει τετράγωνο με τον Αρη από τον 3ο σου και μπορεί να υπάρξουν εντάσεις στις συζητήσεις. Πρόσεξε πώς εκφράζεσαι, γιατί μπορεί εύκολα να πεις κάτι απότομα και να παρεξηγηθείς.

Ιχθύες

Η διάθεσή σου γίνεται πιο κοινωνική με τη Σελήνη στον 11ο σου να φέρνει στο προσκήνιο τις φιλικές σχέσεις, στόχους και σχέδια για το μέλλον. Το τρίγωνο με τον Ηλιο από τον 3ο σου ενισχύει την επικοινωνία και σου δίνει την ευκαιρία να μοιραστείς ιδέες, να κάνεις επαφές και να έρθεις πιο κοντά με ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν. Είναι μια όμορφη στιγμή για να δικτυωθείς, να οργανώσεις κάτι με παρέα ή να νιώσεις ότι ανήκεις κάπου. Αργότερα όμως, με το τετράγωνο της Σελήνης με τον Αρη από τον 2ο σου μπορεί να φέρει ένταση για οικονομικά θέματα. Απόφυγε παρορμητικές αποφάσεις.