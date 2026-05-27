Τετάρτη, 27 Μαϊος 2026 17:00

ΚΕΔΕ: Καμία πρόσθετη επιβάρυνση για τους πολίτες με τη θέσπιση του Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης

Καμία πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση δεν προκύπτει για τους πολίτες με τη θέσπιση του Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ), που προβλέπει ο Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διαβεβαιώνει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

Αναφέρει ειδικότερα ότι το ΤΤΑ (άρθρα 392 – 396 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών) δεν είναι νέος φόρος αλλά αποτελεί συγχώνευση δύο ήδη υφιστάμενων φόρων: Του ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) και του ΦΗΧ (Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων).

Ο ΤΑΠ κυμαίνεται από 0,25 – 0,35 τοις χιλίοις σε σχέση με την αντικειμενική αξία του ακινήτου και τα τετραγωνικά μέτρα.

Ο ΦΗΧ υπολογίζεται ανά παροχή ρεύματος και ανά τετραγωνικό με διαφορετικό συντελεστή ανά δήμο.

Το νέο Τέλος υπολογίζεται από 0,3 – 0,7 τοις χιλίοις σύμφωνα με την αντικειμενική αξία και τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου.

«Συνεπώς, σε ότι αφορά τους δήμους, δεν προκύπτει κάποια διαφορά ή επιπλέον επιβάρυνση για τους πολίτες», επισημαίνει ο φορέας εκπροσώπισης των δημάρχων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

