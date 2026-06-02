Κορυδαλλός: Συναγερμός για απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές (βίντεο)

Πρόκειται για 48χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξέτιε ποινή επτά χρόνων και έξι μηνών για κατοχή, πώληση και μεταφορά ναρκωτικών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και επρόκειτο να αποφυλακιστεί τον Ιούλιο του 2031.
Η απόδραση έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛΑΣ η οποία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του, ενώ εξετάζονται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 48χρονος κατάφερε να διαφύγει.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο δραπέτης κατάφερε να αποδράσει τρέχοντας την ώρα που υπάλληλοι των φυλακών φέρεται να άνοιξαν την πόρτα προκειμένου να πετάξουν απορρίματα από την κεντρική αποθήκη υλικών των φυλακών.
