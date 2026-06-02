eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 02 Ιουνίου 2026 15:25

Κορυδαλλός: Συναγερμός για απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές (βίντεο)

Γράφτηκε από την

Κορυδαλλός: Συναγερμός για απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές (βίντεο)

Navarino Agora

Σε εξέλιξη είναι εντατικές έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό κρατουμένου που απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού, περίπου στις 8.30 το πρωί της Τρίτης.

Πρόκειται για 48χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξέτιε ποινή επτά χρόνων και έξι μηνών για κατοχή, πώληση και μεταφορά ναρκωτικών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και επρόκειτο να αποφυλακιστεί τον Ιούλιο του 2031.

Η απόδραση έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛΑΣ η οποία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του, ενώ εξετάζονται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 48χρονος κατάφερε να διαφύγει.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο δραπέτης κατάφερε να αποδράσει τρέχοντας την ώρα που υπάλληλοι των φυλακών φέρεται να άνοιξαν την πόρτα προκειμένου να πετάξουν απορρίματα από την κεντρική αποθήκη υλικών των φυλακών.

 

Πηγή: www.kathimerini.gr

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις