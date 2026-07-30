Σε ανοδική πορεία οι τιμές των καυσίμων στην αντλία (Βίντεο)

Ιδιαιτέρως έντονη είναι η αύξηση του κόστους των καυσίμων και της ενέργειας, καθώς και οι επιπτώσεις της ακρίβειας στον προϋπολογισμό των νοικοκυριών.

Για τις τιμές των καυσίμων που έχουν ανέβει στα ύψη μίλησε η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής, στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Εγώ έχω την προχθεσινή παραλαβή, αμόλυβδη, 1,989, απλή αμόλυβδη. Εγώ μιλάω πώληση, δηλαδή τι έρχεστε να πάρετε στο μαγαζί. Απλή αμόλυβδη βενζίνη. Η οποία μέσα έχει τα 10 λεπτά, την επιδότηση που έδωσε το κράτος. Δηλαδή, αν πει αύριο “τα παίρνω” θα βάλετε συν 10 λεπτά. Τώρα, το πετρέλαιο κίνησης. Στο πετρέλαιο κίνησης, το Σάββατο αγόρασα και κάθισα στην καρέκλα γιατί ήταν στα 2,019. Έχει φύγει πολύ μπροστά.

Το ‘χα δει μερικές μέρες πριν, που είχα δει ότι έβγαινε για πρώτη φορά μετά από δύο μήνες, 1,959 μου βγήκε η απλή αμόλυβδη και 1,979. Πάλι τρέχει μπροστά. Και στο επόμενο βγήκε 2,019. Τα 10 λεπτά, εντάξει στην αμόλυβδη. Τα 5; Τα 5 ήταν πολύ λίγο στο απλό πετρέλαιο. Αυτό το καταλάβαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αυξήσεις αυτές, όπως τόνισε, αποδίδονται στις διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ενώ παράλληλα επισημαίνεται η τεράστια αύξηση (άνω του 60%) στην τιμή του υγραερίου κίνησης.