Στάχτη πάνω από 45.000 στρέμματα στην Κρήτη

Δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης στην Κρήτη. Πολλαπλές πυρκαγιές ξέσπασαν στο νότιο Ρέθυμνο Κρήτης το διήμερο 29-30 Ιουλίου 2026 καίγοντας μεγάλες εκτάσεις γης.

Μέσα από δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης του δορυφόρου Sentinel-2 του Copernicus, την οποία επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, υπολογίστηκαν προσεγγιστικά οι καμένες εκτάσεις γης στα περίπου 45.000 στρέμματα.

Σημειώνεται ότι στον υπολογισμό ΔΕΝ περιλαμβάνονται τα καμένα στρέμματα από τη νέα πυρκαγιά στην περιοχή της Πρέβελης.

Η εικόνα λήφθηκε την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 και ώρα Ελλάδας 12:13 κατά το πέρασμα του δορυφόρου πάνω από την Ελλάδα, ενώ ακόμα υπήρχαν ενεργές εστίες.