eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026 20:43

Στάχτη πάνω από 45.000 στρέμματα στην Κρήτη

Γράφτηκε από την

Στάχτη πάνω από 45.000 στρέμματα στην Κρήτη

Navarino Agora

Δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης στην Κρήτη. Πολλαπλές πυρκαγιές ξέσπασαν στο νότιο Ρέθυμνο Κρήτης το διήμερο 29-30 Ιουλίου 2026 καίγοντας μεγάλες εκτάσεις γης.

Μέσα από δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης του δορυφόρου Sentinel-2 του Copernicus, την οποία επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, υπολογίστηκαν προσεγγιστικά οι καμένες εκτάσεις γης στα περίπου 45.000 στρέμματα.

Σημειώνεται ότι στον υπολογισμό ΔΕΝ περιλαμβάνονται τα καμένα στρέμματα από τη νέα πυρκαγιά στην περιοχή της Πρέβελης.

Η εικόνα λήφθηκε την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 και ώρα Ελλάδας 12:13 κατά το πέρασμα του δορυφόρου πάνω από την Ελλάδα, ενώ ακόμα υπήρχαν ενεργές εστίες.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις