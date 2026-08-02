Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Δύο νεκροί και δύο διασωθέντες (βίντεο)

Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν στον αέρα ενώ συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην Ψάθα.

Ο κυβερνήτης του ενός ελικοπτέρου είναι σώος, ενώ τραυματίστηκε ο συντονιστής.

Από το σημείο του δυστυχήματος παρελήφθησαν δύο άτομα ελαφρά τραυματισμένα και δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους. Και οι τέσσερις διακομίζονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 ΓΝΑ).

Άμεσα ειδοποιήθηκε το κέντρο επιχειρήσεων και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τους τραυματίες.

Έχει εντοπιστεί τα δύο σημεία που έπεσαν τα ελικόπτερα ενώ εικόνες που μεταδίδουν τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από τα συντρίμμια.

Τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας.

Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος για την σύγκρουση των ελικοπτέρων

Σε ανακοίνωση προχώρησε το Πυροσβεστικό Σώμα σχετικά με την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στη Ψάθα.

Η ανακοίνωση αναφέρει: “Κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς Αττικής, συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου BELL, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικο-Βοιωτίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των μελών των πληρωμάτων. Τον συντονισμό έκανε ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.

Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις (4) άνδρες, εκ των οποίων δύο (2) ημεδαποί και δύο (2) αλλοδαποί υπήκοοι.

Δύο (2) από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο (2) ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

Στις έρευνες συμμετείχαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψαθάς για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς.

Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές”.

Πηγή: news247.gr