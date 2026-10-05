Τροχαίο δυστύχημα στην Πετρούπολη με θύμα 24χρονο (βίντεο)

Τραγωδία το βράδυ της Κυριακής στην Πετρούπολη όταν συγκρούστηκαν δύο μοτοσικλέτες με συνέπεια ένας 24χρονος να χάσει τη ζωή του και δύο ανήλικοι ηλικίας 17 ετών να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την αστυνομία, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό 25ης Μαρτίου στην Πετρούπολη, στο ρεύμα κυκλοφορίας που οδηγεί προς την οδό Ολυμπίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όλα συνέβησαν όταν η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 17χρονος, στη συμβολή με την οδό Κωστή Παλαμά, ενήργησε στροφή προς τα αριστερά και συγκρούστηκε, για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους, με τη μηχανή που οδηγούσε ο 24χρονος.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 24χρονος, ενώ ο 17χρονος οδηγός και η επίσης 17χρονη συνεπιβάτιδά του τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στον Νοσοκομείο "Γ. Γεννηματάς".

Αξιωματικοί της τροχαίας διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του δυστυχήματος. Ο 17χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Πηγή: www.thetoc.gr