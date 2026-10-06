Ο Φ. Καμπούρης του ΛΑΟΣ αρχηγικό μέλος κυκλώματος σε υπόθεση απάτης σε βάρος του Δημοσίου (βίντεο)

Αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε για απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, φέρονται να είναι ο δημοσιογράφος και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, καθώς και φοροδιαφυγή.

Αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται να είναι ο δημοσιογράφος-παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 8 μέλη της οργάνωσης (λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι), μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά μέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οργάνωση άνοιγε εταιρείες σε «αχυρανθρώπους», δεν πλήρωναν τον ΕΦΚΑ και ύστερα τις έκλειναν. Δρώντας από το 2021, φέρονται να έχουν προκαλέσει ζημία στον ΕΦΚΑ άνω του 1,5 εκατ. ευρώ και μέσω και της φοροδιαφυγής, συνολικά έχουν προκαλέσει ζημία στο Δημόσιο άνω των 5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ένδυσης, που άνοιξαν τα αρχηγικά μέλη με βιτρίνα “αχυρανθρώπους”.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: news247.gr