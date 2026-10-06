O Σύλλογος Εργαζομένων ΕΦΚΑ Ν. Μεσσηνίας στήριξε την απόφαση της Ομοσπονδίας ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ

Την απόφαση της Ομοσπονδίας ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ για τη στάση εργασίας, στήριξε ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΦΚΑ Ν. Μεσσηνίας στην Καλαμάτα σε συνεργασία με το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ, διεκδικώντας την άμεση και ουσιαστική επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που έχουν προκληθεί από τις νέες εφαρμογές του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ).

Σε ανακοίνωση του τοπικού συλλόγου του ΕΦΚΑ που υπογράφει η πρόεδρος Κανέλλα Παπαδάκου σημειώνεται:

“Εδώ και δύο μήνες, οι δυσλειτουργίες επηρεάζουν καθημερινές, συνήθεις υπηρεσιακές διαδικασίες, όπως η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας και ικανότητας, οι διαδικασίες του ΚΕΑΟ, οι ρυθμίσεις, οι αιτήσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό, βεβαιώσεις οφειλών, λόγω καθυστερήσεων του συστήματος και λανθασμένων αποτελεσμάτων.

Οι καθυστερήσεις αυτές συσσωρεύονται και δημιουργούν τον κίνδυνο απώλειας προθεσμιών, για τις οποίες δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι.

Ζητάμε από τη Διοίκηση να ενημερώσει επίσημα τους πολίτες για την πραγματική κατάσταση, ώστε οι εργαζόμενοι να μην στοχοποιούνται για προβλήματα, που προκαλούνται από τη λειτουργία του συστήματος.

Καλούμε τους πολίτες να κατανοήσουν ότι η ταλαιπωρία τους είναι και δική μας ταλαιπωρία.

Παράλληλα, σε αυτή την δύσκολη κατάσταση ζητάμε από τους πολίτες την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας προσέλευσης, με προγραμματισμένα ραντεβού, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών και η ισότιμη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στηρίζουμε τη στάση εργασίας. Διεκδικούμε λύσεις τώρα”.