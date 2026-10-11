Κατάσχεση 360 κιλών κάνναβης αξίας 1,08 εκατ. ευρώ από το Λιμενικό

Περισσότερα από 360 κιλά κάνναβης, αξίας 1,08 εκατ. ευρώ, κατασχέθηκαν σε ιστιοφόρο δυτικά της Χίου, με δύο Ουκρανούς να συλλαμβάνονται. Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας με ανάρτησή του στο Χ συνεχάρη τα στελέχη του Λιμενικού, ενώ εξετάζεται πιθανή εμπλοκή σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το ιστιοφόρο, υπό σημαία Κροατίας, εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, σε απόσταση 6,5 ναυτικών μιλίων νότια των Αντίψαρων, από περιπολικό σκάφος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, στο οποίο επέβαιναν στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και δεύτερο περιπολικό σκάφος, με ομάδα βατραχανθρώπων της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού.

Κατά τη νηοψία και τον έλεγχο των εσωτερικών χώρων του ιστιοφόρου, εντοπίστηκαν 27 χειραποσκευές, οι οποίες περιείχαν αεροστεγώς συσκευασμένη ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 360,7 κιλών.

Το σκάφος οδηγήθηκε στο λιμάνι της Χίου, όπου συνελήφθησαν οι δύο επιβαίνοντες, ενώ κατασχέθηκαν, εκτός από τα ναρκωτικά και το ιστιοφόρο, χρηματικό ποσό 2.000 ευρώ, ένας φορητός υπολογιστής και έξι κινητά τηλέφωνα.

Εξετάζεται πιθανή εμπλοκή σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών

Σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίες αφορούσαν ύποπτο ιστιοφόρο που ενδεχομένως εμπλεκόταν σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών ή άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Η προανάκριση διενεργείται από την Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, με τη συνδρομή ειδικού κλιμακίου του Αρχηγείου, προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη συμμετοχή των συλληφθέντων και σε άλλες παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης μεταναστών.

Β.Κικίλιας: Συνεχίζουμε τη μάχη κατά της διακίνησης ναρκωτικών

Στην επιτυχία της επιχείρησης, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, επισημαίνοντας ότι κατασχέθηκαν περισσότερα από 360 κιλά κάνναβης, αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, και συνελήφθησαν δύο άτομα.

Ο υπουργός συνεχάρη τα στελέχη του Λιμενικού για τον επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότητά τους, υπογραμμίζοντας: «Συνεχίζουμε καθημερινά τη μάχη κατά της διακίνησης ναρκωτικών, για την ασφάλεια των πολιτών».

ΑΠΕ-ΜΠΕ