Δικηγόρος οικογένειας Μαζωνάκη: Τις επόμενες μέρες τα τελικά ιατροδικαστικά αποτελέσματα (Βίντεο)

Εντός των επόμενων ημερών αναμένονται τα τελικά ιατροδικαστικά αποτελέσματα που θα δώσουν απαντήσεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Ο τεχνικός μας σύμβουλος ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο έρευνας αλλά έχουμε ζητήσει να πάνε οι εξετάσεις και στη Γερμανία σε ένα εργαστήριο εξειδικευμένο, όπου θα γίνει μια ανάλυση 1.600 φαρμακευτικών ουσιών. Αναμένουμε προς το τέλος της εβδομάδας, στις αρχές της επόμενης, τα τελικά επικυρωμένα αποτελέσματα», ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Μπάμπης Λυκούδης στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ.