«Ο τεχνικός μας σύμβουλος ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο έρευνας αλλά έχουμε ζητήσει να πάνε οι εξετάσεις και στη Γερμανία σε ένα εργαστήριο εξειδικευμένο, όπου θα γίνει μια ανάλυση 1.600 φαρμακευτικών ουσιών. Αναμένουμε προς το τέλος της εβδομάδας, στις αρχές της επόμενης, τα τελικά επικυρωμένα αποτελέσματα», ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Μπάμπης Λυκούδης στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ.
Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026 19:15
Δικηγόρος οικογένειας Μαζωνάκη: Τις επόμενες μέρες τα τελικά ιατροδικαστικά αποτελέσματα (Βίντεο)Γράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Εντός των επόμενων ημερών αναμένονται τα τελικά ιατροδικαστικά αποτελέσματα που θα δώσουν απαντήσεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
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