Μαρούσι: Απάτη με λεία 220.000 ευρώ σε βάρος 89χρονης – Γκρέμισαν τοίχο με βαριοπούλα για να βρουν την κρυψώνα (βίντεο)

Νέα υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένης σημειώθηκε στο Μαρούσι, με δύο δράστες να αποσπούν χρήματα, χρυσές λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας που ξεπερνά τις 220.000 ευρώ, αφού πρώτα κατάφεραν να εισέλθουν στο σπίτι της 89χρονης προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας κοινοχρήστων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, όταν οι δύο άνδρες χτύπησαν το θυροτηλέφωνο της ηλικιωμένης και συστήθηκαν ως υπάλληλοι εταιρείας κοινοχρήστων, καταφέρνοντας να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της και να μπουν στο διαμέρισμα.

Αφού εισήλθαν στο σπίτι, φέρονται να έπεισαν την 89χρονη να τους αποκαλύψει πού έκρυβε τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενά της. Η γυναίκα τούς υπέδειξε μια ειδικά διαμορφωμένη κρυψώνα πίσω από τοίχο, όπου φυλούσε μεγάλο χρηματικό ποσό και χρυσές λίρες.

Οι δράστες δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν βαριοπούλα για να σπάσουν τον τοίχο και να αποκτήσουν πρόσβαση στην κρυψώνα. Από εκεί αφαίρεσαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, 20.000 ευρώ σε μετρητά, 10 χρυσές λίρες και 45 πολύτιμα αντικείμενα, η ακριβής περιγραφή των οποίων δεν έχει αποσαφηνιστεί.

Η συνολική αξία των κλοπιμαίων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 220.000 ευρώ. Αμέσως μετά την πράξη τους, οι δύο άνδρες αποχώρησαν από το σημείο και εξαφανίστηκαν.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας

Η 89χρονη έδωσε κατάθεση στις αστυνομικές αρχές, περιγράφοντας όσα συνέβησαν και τα χαρακτηριστικά των δύο ανδρών. Οι αστυνομικοί αναζητούν τους δράστες, ενώ διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατάφεραν να εξαπατήσουν την ηλικιωμένη και να αποκτήσουν πρόσβαση στο σπίτι της.

Η συγκεκριμένη υπόθεση υπενθυμίζει μια γνωστή μέθοδο εξαπάτησης, κατά την οποία επιτήδειοι προσποιούνται υπαλλήλους εταιρειών κοινής ωφέλειας ή διαχείρισης πολυκατοικιών, με στόχο να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των ενοίκων και να τους αποσπάσουν χρήματα και τιμαλφή.

Οι πολίτες, και ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι, καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην αποκαλύπτουν σε αγνώστους πού φυλάσσουν χρήματα και κοσμήματα και να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα όσων εμφανίζονται ως υπάλληλοι εταιρειών πριν τους επιτρέψουν την είσοδο στο σπίτι τους.

Πηγή: ertnews.gr