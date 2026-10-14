Πάνω από 1.400 κλήσεις για κράνος σε όλη τη χώρα

Ειδικότερα από 5 έως 11 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν 18.594 έλεγχοι στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 1.442 παραβάσεις σε οδηγούς (14 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 132 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων οι 771 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (14 διανομείς), 124 επιβάτες δίκυκλων, 523 οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών καθώς και 14 οδηγούς “γουρουνών”.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

543 στην Αττική, 186 στην Δυτική Ελλάδα, 161 στα Ιόνια Νησιά, 154 στην Κρήτη, 115 στη Θεσσαλία, 75 στο Νότιο Αιγαίο, 37 στη Θεσσαλονίκη, 34 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 28 στην Κεντρική Μακεδονία, 28 στην Πελοπόννησο, 25 στην Ήπειρο, 24 στο Βόρειο Αιγαίο, 24 στη Στερεά Ελλάδα και 8 στη Δυτική Μακεδονία.

Με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας οι ποινές έχουν αυστηροποιηθεί. 350 ευρώ είναι το πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων, ενώ οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη. 350 ευρώ πρόστιμο ισχύει και για τον επιβάτη δικύκλων και 30 ευρώ για τον οδηγό ηλεκτρικού πατινιού, ενώ σε περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.