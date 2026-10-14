Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Λαύριο (βίντεο)

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία η ένταση των ανέμων φθάνει κατά τόπους τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στον Αργοσαρωνικό πραγματοποιούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, ενώ δεν εκτελούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Παράλληλα, έχει διακοπεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση στη γραμμή Παλούκια Σαλαμίνας – Καματερό Πειραιά.
Από το λιμάνι της Ραφήνας πραγματοποιήθηκαν κανονικά τρία πρωινά δρομολόγια, ενώ μετά τις 4 το απόγευμα αναμένεται να επανεκτιμηθούν οι καιρικές συνθήκες, προκειμένου να αποφασιστεί η εκτέλεση των επόμενων δρομολογίων.
Προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες ακτοπλοϊκές συνδέσεις, καθώς, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις πορθμειακές γραμμές Πρίνου – Καβάλας, Αγίας Μαρίνας – Νέων Στύρων και Αρκίτσας – Αιδηψού.
Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν προηγουμένως με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, ώστε να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων.
Πηγή: ertnews.gr