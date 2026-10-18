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Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2026 14:52

Πιερία: Πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους – Δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους (βίντεο)

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Πιερία: Πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους – Δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους (βίντεο)

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Πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους ελαφρού τύπου, με δύο επιβαίνοντες, σημειώθηκε σήμερα, Κυριακή στην Τοπική Κοινότητα Κονταριώτισσας, στην Πιερία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το αεροσκάφος εντοπίστηκε εντός κοίτης ποταμού, χωρίς νερό, πλησίον του αεροδιαδρόμου της Αερολέσχης Πιερίας. Από την πτώση δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:50. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι, κατά την άφιξή τους, εντόπισαν τους δύο επιβαίνοντες εκτός του αεροσκάφους, χωρίς τις αισθήσεις τους.

Οι πυροσβέστες μετέφεραν τα δύο άτομα σε ασφαλές σημείο, όπου στη συνέχεια τα παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα.

 

Πηγή: ertnews.gr

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