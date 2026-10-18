Συγκίνηση στο μνημόσυνο Μαζωνάκη: Τραγούδια, μπαλόνια και σημειώματα (βίντεο)

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στην παλιά γειτονιά του Γιώργου Μαζωνάκη, 40 μέρες μετά τον θάνατό του, για το μνημόσυνό του. Βουρκωμένοι οι γονείς του και οι αδερφές του.

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, την περιοχή όπου μεγάλωσε και με την οποία διατηρούσε στενούς δεσμούς.

Συγγενείς, φίλοι, γείτονες, θαυμαστές και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο έδωσαν το «παρών» για να τιμήσουν τη μνήμη του, 40 μέρες μετά τον θάνατό του, στις 9 Σεπτεμβρίου.

Στην εκκλησία, όπου τελέστηκε στις 9:30 το πρωί η επιμνημόσυνη δέηση, βρέθηκαν οι γονείς και οι δύο αδελφές του, καθώς και συγγενικά πρόσωπα και άνθρωποι που τον γνώριζαν από τα παιδικά του χρόνια.

Παρόντες ήταν, επίσης, συνάδελφοί του από τον χώρο του τραγουδιού, με τους οποίους είχε συμπορευτεί κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής του διαδρομής.

Μετά την ολοκλήρωση του μνημόσυνου, ακολούθησε τρισάγιο στον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη, στο Γ’ Νεκροταφείο Νίκαιας.

Μεγάλη ήταν η προσέλευση του κόσμου, που έφτασε στο κοιμητήριο κρατώντας λουλούδια, ζωγραφιές, σημειώματα, αλλά και μπαλόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη Νίκαια είχαν φτάσει ακόμη και πούλμαν ανθρώπους από περιοχές εκτός Αττικής.

Πηγή: news247.gr