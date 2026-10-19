Έφεση στην αθωωτική απόφαση για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη

Έφεση κατά της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου που κήρυξε αθώους τους δύο επαγγελματίες ψαράδες για την ανθρωποκτονία σε βάρος του Σήφη Βαλυράκη, ασκήθηκε από την Εισαγγελία Εφετών.

Με την έφεση ζητείται από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο να αξιολογήσει την κρίση του ΜΟΔ που με πλειοψηφία έξι προς έναν, αθώωσε τους κατηγορούμενους στους οποίους η δικογραφία αποδίδει ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση . Στην απόφαση, μειοψήφισε ο πρόεδρος του ΜΟΔ.

Η ετυμηγορία του δικαστηρίου ήταν εντελώς διαφορετική από την εισαγγελική κρίση που είχε ζητήσει να κηρυχθούν ένοχοι οι κατηγορούμενοι.

Η οικογένεια του ιδρυτικού μέλους του ΠΑΣΟΚ αμέσως μετά την έκδοση της αθωωτικής απόφασης είχε δηλώσει ότι θα ασκήσει έφεση. Η Εισαγγελία Εφετών αξιολογώντας τα στοιχεία της δικογραφίας, θεωρεί ότι η πρωτόδικη απόφαση πρέπει να τεθεί υπό έλεγχο.

Να σημειωθεί πως ο Σήφης Βαλυράκης εντοπίστηκε την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 νεκρός με πολλαπλά χτυπήματα στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας μετά από πολύωρη αναζήτηση.

ΑΠΕ - ΜΠΕ