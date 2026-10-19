Οικογένεια και φίλοι αποχαιρέτησαν την Μπέτυ Βαλάση (βίντεο)

Το τελευταίο αντίο στην Ελληνίδα ηθοποιό Μπέτυ Βαλάση η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών είπαν κατά τη διάρκεια της πολιτικής κηδείας της σήμερα στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, άνθρωποι του χώρου της πολιτικής και απλοί πολίτες σε κλίμα συγκίνησης αλλά και αξιοπρέπειας.

Ανάμεσα σε όσους βρέθηκαν εκεί για να της απευθύνουν το ύστατο «χαίρε» ήταν ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος του ΣΕΗ Νίκος Καραγιώργης, οι Άννα Φόνσου, Σεμίνα Διγενή, Σπύρος Μπιμπίλας, Θοδωρής Κατσαφάδος και ο αγαπημένος της γιος, Νικόλας.

Την αποχαιρέτησαν με λόγους τους ανάμεσα σε άλλους ο κ. Καραγιώργης, και γιος της Νικόλας.

«Αποχαιρετάμε μια μεγάλη κυρία του θεάτρου, μια δυναμική και δημιουργική γυναίκα, έναν υπέροχο άνθρωπο, μια πολυαγαπημένη φίλη και συντρόφισσα που ήταν παρούσα σε όλους τους αγώνες του λαού μας, όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, δίπλα στον κάθε κατατρεγμένο, για την ειρήνη, την ευημερία του λαού μας και βεβαίως για την προώθηση του Πολιτισμού και των αξιών που πρέσβευε και η ίδια και το Κόμμα που εκπροσωπούσε» δήλωσε ο γγ του ΚΚΕ.

«Έφυγε μια σπουδαία φίλη», είπε στο ΑΠΕ ΜΠΕ η Άννα Φόνσου. «Αξέχαστο θα μου μείνει ένα ταξίδι μας στη Μάνη με τον άντρα της, Τίτο Βανδή, και τον Χαρίλαο Φλωράκη. Η Μπέτυ Βαλάση εκτός από σπουδαία ηθοποιός που ερμήνευσε σημαντικούς ρόλους ήταν και ένας άνθρωπος με θάρρος που δεν κρυβόταν κι ούτε φοβόταν. Πίστευε στο ΚΚΕ και το υποστήριξε ως το τέλος της ζωής της. Ποτέ δεν είπε κακιά κουβέντα για κανέναν. Είχε το θάρρος να προτείνει στους παραγωγούς της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς να ερμηνεύσει εκείνη τη “Λωξάντρα” και δικαιώθηκε», προσέθεσε η κα Φόνσου.

Η Μπέτυ Βαλάση υπήρξε μια ξεχωριστή παρουσία στον καλλιτεχνικό χώρο, με σημαντική διαδρομή στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Μαθήτευσε κοντά σε σπουδαίους δασκάλους και το 1961 πραγματοποίησε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση στο θέατρο Καλουτά, δίπλα στον Κάρολο Κουν και τη Μαίρη Αρώνη.

Στη διάρκεια της καριέρας της συμμετείχε σε τουλάχιστον 14 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους, συνεργαζόμενη με καταξιωμένους σκηνοθέτες, ενώ γνώρισε μεγάλη αναγνωρισιμότητα μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη θρυλική τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ «Λωξάντρα», που προβλήθηκε το 1980 και αποτέλεσε την τελευταία ασπρόμαυρη τηλεοπτική σειρά της ελληνικής τηλεόρασης.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ το τελευταίο διάστημα φιλοξενούνταν στο ίδρυμα «Σπίτι του Αγωνιστή».

Η απώλειά της αφήνει πίσω μια σημαντική καλλιτεχνική παρακαταθήκη και τις μνήμες των ερμηνειών της, που σημάδεψαν το ελληνικό θέατρο και την τηλεόραση.

Πηγή: ertnews.gr