Υπόθεση Μαζωνάκη: Νέο υπόμνημα από τον 58χρονο γιατρό – “Αδειάζει” τη σύζυγό του (βίντεο)

Νέο υπόμνημα κατέθεσε στον ανακριτή ο 58χρονος γιατρός της Καρνεάδου και κατηγορούμενος για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με αυτό το υπόμνημα, ο 58χρονος κατηγορούμενος φαίνεται να διαχωρίζει τη θέση του και την επαγγελματική συνεργασία με την 56χρονη σύζυγό του.

“Εγώ ουδεμία απολύτως σχέση είχα με τον εκλιπόντα Μαζωνάκη, την επίσκεψή του στο συστεγαζόμενο ιατρείο ή την οποιαδήποτε θεραπεία του. Την ώρα που ο εκλιπών προσήλθε στο συστεγαζόμενο ιατρείο, εγώ αποχώρησα για να γευματίσω σε εστιατόριο, χωρίς να συμμετέχω καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην υποδοχή, στην εξέταση ή στην προγραμματισμένη θεραπεία του”, υποστηρίζει.

Το υπόμνημα

Στο υπόμνημα αυτό ο γιατρός αναφέρει, μεταξύ άλλων:

«Προσκομίζω σήμερα αφενός την καρδιολογική εξέταση του ασθενή μου συνοδευόμενη από το ηλεκτροκαρδιογράφημά του, και αφετέρου την ιδιόχειρη ιατρική παραπομπή μου για τη διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων, μεταξύ των οποίων σπινθηρογράφημα και αξονική στεφανιογραφία. Ουδεμία σχέση έχουν με τις αποκαλούμενες ‘ολιστικές’ πρακτικές ή με οποιαδήποτε άλλη μη συμβατική θεραπευτική δραστηριότητα».

Και συμπληρώνει: «Τον έτερο ασθενή που είδα εκείνη την ημέρα, τον είδα και του συνταγογράφησα επίσης σοβαρές ιατρικές εξετάσεις της ειδικότητάς μου. Ουδεμία διασύνδεση έχουν οι πρακτικές μου με αυτές της 56χρονης ή με την ‘εναλλακτική’ ιατρική, όπως αποδεικνύεται δι’ αυτών των εγγράφων και μαρτυρικών καταθέσεων. Η συζυγική μου ιδιότητα δεν μπορεί να αποτελέσει βάση κατηγορίας ούτε να φέρω κάποιου είδους οικογενειακή ευθύνη εν προκειμένω. Το χωριστό μεν συστεγαζόμενο δε ιατρείο μου και εγώ ως ιατρός ούτε συνδέομαι ούτε ευθύνομαι για ό,τι συνέβη στον εκλιπόντα ασθενή».

«Εγώ ουδεμία απολύτως σχέση είχα με τον εκλιπόντα Μαζωνάκη, την επίσκεψή του στο συστεγαζόμενο ιατρείο ή την οποιαδήποτε θεραπεία του. Την ώρα που ο εκλιπών προσήλθε στο συστεγαζόμενο ιατρείο, εγώ αποχώρησα για να γευματίσω σε εστιατόριο, χωρίς να συμμετέχω καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην υποδοχή, στην εξέταση ή στην προγραμματισμένη θεραπεία του (…)».

Σημειώνεται πως σήμερα κατέθεσε και ο ασθενής του γιατρού που βρισκόταν στην Καρνεάδου το μεσημέρι της μοιραίας Τετάρτης.

«Το ραντεβού μου ήταν 13:00 με 14:00. Ο γιατρός ήταν προσηλωμένος στην εξέτασή μου και στα παραπεμπτικά για καρδιογράφημα και αξονική που μου έδωσε. Δεν μου ανέφερε τίποτα για τον Μαζωνάκη. Είδα τον τραγουδιστή περίπου στις 14:00 βγαίνοντας από το ιατρείο και χαιρετηθήκαμε γιατί τον ξέρω από παλιά. Πρόσεξα ότι είχε ένα τσιρότο στο κεφάλι».

Πηγή: www.news247.gr