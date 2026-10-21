ΓΣΕΒΕΕ: Μόλις το 3%-5% των μικρών επιχειρήσεων λαμβάνει τραπεζική χρηματοδότηση

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση, ο κ. Καββαθάς επισήμανε επίσης, ότι λιγότερες από μία στις τέσσερις επιχειρήσεις δηλώνουν πως επενδύουν σε τεχνολογικό εξοπλισμό ή ψηφιακές τεχνολογίες, ενώ το ποσοστό είναι ακόμη χαμηλότερο στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ο ίδιος τόνισε ότι, τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι απλά, τυποποιημένα και προσαρμοσμένα σε επενδύσεις μικρού ύψους, χωρίς δυσανάλογο διοικητικό κόστος, σύνθετα επιχειρηματικά σχέδια και πολλαπλές διαδικασίες έγκρισης.

Οι προκλήσεις της χρηματοδότησης, της καινοτομίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συζητήθηκαν στο 5ο Φοιτητικό Συνέδριο με τίτλο «Καινοτομία και επιχειρηματικότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων: Οι προκλήσεις της βιωσιμότητας και των νέων τεχνολογιών», το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας και της ΓΣΕΒΕΕ.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας, η οποία ιδρύθηκε το 1926 και σήμερα έχει στη δύναμή της 19 σωματεία. Σημειώνεται ότι η ομοσπονδία είναι η έκτη παλαιότερη στη χώρα.

Στην κεντρική επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, παρουσιάστηκαν η ιστορική διαδρομή της ΟΕΒΕΣ από το 1926 έως το 2026, φωτογραφίες, τεκμήρια και κειμήλια από την επαγγελματική ιστορία της Μεσσηνίας, καθώς και η νέα ταυτότητα της ομοσπονδίας.

Ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας, Γιώργος Καπερώνης, αναφέρθηκε στην πορεία των επαγγελματιών και των μικρών επιχειρήσεων μέσα στις δεκαετίες, ενώ ο κ. Καββαθάς, υπογράμμισε ότι τα προβλήματα του εμπορίου το 2026 παραμένουν ίδια με εκείνα του 1926, όταν ιδρύθηκε η ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας.

Στο τέλος της επετειακής εκδήλωσης απονεμήθηκαν από την ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας τιμητικές πλακέτες και διακρίσεις σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες για την παρουσία τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Μεσσηνίας.

Επιδόθηκαν τιμητικές πλακέτες στον Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο για την Costa Navarino, στην Alpha Bank, την οποία παρέλαβε ο περιφερειακός διευθυντής δικτύου καταστημάτων, Ανδρέας Βασιλόπουλος, στην ποτοποιία «Καλλικούνη» την οποία παρέλαβε ο Γιώργος Καλλικούνης και στην εφημερίδα «Θάρρος», την οποία παρέλαβε η εκδότρια, Άντα Αποστολάκη. Επίσης, τιμητικές διακρίσεις σε μεσσηνιακές επιχειρήσεις με ιδιαίτερη παρουσία και στίγμα ακόμα και σήμερα και συγκεκριμένα (κατά σειρά αναφοράς) στα μεταξωτά - υφαντά «Γκόνος», στην παστελοποιία «Αφοί Λάμπου», στην ταβέρνα «Βάγιας», στο κατάστημα γεωργικών και λοιπών εφοδίων «Κάτσιος», στην ασβεστοποιία «Κλήμης», στο βιβλιοπωλείο «Κονταργύρης», στο σούπερ μάρκετ «Κοτταρίδη», στα βιβλιοπωλεία «Λυμπερόπουλος» και «Μακρής», στα υδραυλικά «Μάνθος», στο οινοπαντοπωλείο - ταβέρνα «Μαυρίκη», στα σούπερ μάρκετ «Μουργή», στην οικογένεια Μουστρούχου (Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας), στα κρεοπωλεία «Μουτεβελή», στο συνεργείο «Καραντάρα», στο κρεοπωλείο «Ο Βασιλικός», στα κρεοπωλεία «Ούτσικα», στο αρτοποιείο «Παπαδάκου», στην εταιρεία τροφίμων «Παπαδημητρίου», στο βιβλιοπωλείο «Παπαχρήστου», στην ταβέρνα «Πολίτης», στα φρένα «Ρήγα», στο κρεοπωλείο «Σακκάς», στο ζαχαροπλαστείο «Σκιαδάς», στα αρτοποιεία «Σουρέας», στην ταβέρνα «Τα Ρολλά» της οικογένειας Αθανασόπουλου, στους ξηρούς καρπούς «Τέττας», στο κρεοπωλείο «Φέστας», στο ιχθυοπωλείο «Φοίφα», στο αρτοποιείο «Φραγγέα» και στο εστιατόριο «Χουλιάρας».

Επιπλέον, στην συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΓΣΕΒΕΕ στο Παλαιό Δημαρχείο Καλαμάτας, με τη συμμετοχή της διοίκησης της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας και εκπροσώπων των τοπικών αρχών, ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θ. Βασιλόπουλος, απένειμε στον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ το επετειακό συλλεκτικό μετάλλιο με την ονομασία «Εθνεγερσία» το οποίο είναι αφιερωμένο στη συμπλήρωση 205 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και της απελευθέρωση της Καλαμάτας, του οποίου η εικαστική προσέγγιση και δημιουργία ανήκει στον γλύπτη Π. Λαμπρινίδη.

Οι τριήμερες εκδηλώσεις διοργανώθηκαν σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και με τη στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των δήμων του νομού.

ΑΠΕ - ΜΠΕ