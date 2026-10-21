Υπόθεση Marfin: Σήμερα η απολογία των δύο εκ των τριών κατηγορουμένων για τον φονικό εμπρησμό

Ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση του εμπρησμού της τράπεζαςMarfin και του θανάτου τριών εργαζομένων αναμένεται να απολογηθούν σήμερα, Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, δύο από τους τρεις κατηγορουμένους, μετά τη συμπληρωματική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους για τρομοκρατία.

Πρόκειται για την 46χρονη κατηγορουμένη, η οποία εκδόθηκε στην Ελλάδα από το Μπράιτον της Αγγλίας, και έναν από τους δύο 42χρονους συγκατηγορουμένους της. Ο δεύτερος 42χρονος έχει λάβει προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

Οι τρεις κατηγορούμενοι βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι και καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τις νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο αφορά ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας, καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος των 24 εργαζομένων που βρίσκονταν στο υποκατάστημα της Marfin την ημέρα της επίθεσης.

Πηγή: ertnews.gr