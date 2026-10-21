Πάρος: Σε κώμα 21χρονη μετά από χρήση ουσίας – Συνελήφθη ο 23χρονος φίλος της (βίντεο)

Στο Τζάνειο Νοσοκομείο νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση μια 21χρονη κοπέλα, η οποία μεταφέρθηκε εσπευσμένα από την Πάρο στην Αθήνα, έπειτα από απώλεια των αισθήσεών της μέσα στο σπίτι όπου διέμενε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αστυνομία ενημερώθηκε περίπου στις 00:30 για το περιστατικό. Η νεαρή βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τον 23χρονο φίλο της και ένα ακόμη ζευγάρι, όταν έχασε τις αισθήσεις της.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή με ελικόπτερο στην Αθήνα, όπου εισήχθη στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Η 21χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση.

Κατά την έρευνα των αστυνομικών αρχών, εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι ένα φιαλίδιο που περιείχε άγνωστη μέχρι στιγμής ουσία. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε ο 23χρονος φίλος της, η κοπέλα έκανε χρήση της συγκεκριμένης ουσίας.

Ο 23χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει άλλο αδίκημα σε βάρος άλλων προσώπων.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται εργαστηριακές εξετάσεις για να προσδιοριστεί η ουσία που περιείχε το φιαλίδιο.

Πηγή: www.ertnews.gr