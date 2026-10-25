Τέλος από την προεδρία της ΕΟΚ ο Βαγγέλης Λιόλιος (βίντεο)

Την παραίτησή του από την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης υπέβαλλε ο Βαγγέλης Λιόλιος ξεκινώντας την απολογία του στον ανακριτή λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο πρόεδρος της EOK ενημέρωσε ότι απόφασή του είναι να σταματήσει οποιαδήποτε ενασχόληση με το μπάσκετ, διευκολύνοντας έτσι την απρόσκοπτη έρευνα της Δικαιοσύνης και την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

Σκοπός της κίνησής του, όπως ανέφερε, είναι να μπορέσει το μπάσκετ να προχωρήσει μπροστά και να μην μείνει πίσω όσο διαρκεί αυτή η απόφαση.

Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος της διαδοχής του Βαγγέλη Λιόλιου, καθώς με αυτήν του την τοποθέτηση παραιτείται ουσιαστικά από τη θέση του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και από αύριο το πρωί θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες αντικατάστασης του από το αξίωμα που κατείχε τα τελευταία χρόνια και η εκλογή νέου προέδρου στην ΕΟΚ.

Απολογούνται Λιόλιος και Μαυραγάνης

Ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο στενός του συνεργάτης Γιώργος Μαυραγάνης, απολογούνται σήμερα, Κυριακή ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση.

Οι δύο κατηγορούμενοι θα απολογηθούν μέσω απολογητικού υπομνήματος και στη συνέχεια θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή. Και οι δύο υποστηρίζουν ότι είναι αθώοι. Αρνούνται το σύνολο των κατηγοριών και μάλιστα ο πρόεδρος της ΕΟΚ κάνει λόγο για σκευωρία.

Επίσης, ο κ. Λιόλιος υπέβαλε αίτημα μέσω του δικηγόρου του να κληθούν για εξέταση τρεις παράγοντες της διαιτησίας.

Μετά την απολογία τους, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, αν δηλαδή θα αποφυλακιστούν ή αν θα αφεθούν ελεύθεροι με ποιους περιοριστικούς όρους.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο δικηγόρος του κ. Λιόλιου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν στη δικογραφία στοιχεία που να εμπλέκουν τον εντολέα του με την υπόθεση χειραγώγησης αγώνων.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται 49 αγώνες μπάσκετ από το 2016 έως το 2026, ακόμα και ματς του σχολικού πρωταθλήματος.

Καταγγελίες για κύκλωμα στον σχολικό αθλητισμό

Σοβαρές καταγγελίες για ένα ευρύτερο κύκλωμα στον σχολικό αθλητισμό, το οποίο, όπως υποστηρίζει, δεν περιορίζεται στο μπάσκετ, διατύπωσε μιλώντας στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ, Γιώργος Χριστόπουλος, κάνοντας λόγο για πρακτικές εικονικής φοίτησης, εκμετάλλευση της μοριοδότησης για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και διασυνδέσεις μεταξύ ιδιωτικών σχολείων, μάνατζερ και αθλητικών ομάδων.

Όπως ανέφερε, τις τελευταίες ημέρες έχει συγκεντρώσει στοιχεία και καταγγελίες που αφορούν και άλλα αθλήματα, ενώ προαναγγέλλει ότι αναμένονται εξελίξεις, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις τόσο από το υπουργείο Παιδείας όσο και από τη Δικαιοσύνη. «Πραγματικά υπάρχει μια δυσώδης κατάσταση» σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Καταρχήν, να πω ότι δεν είναι μόνο το μπάσκετ. Τα στοιχεία που έχω συλλέξει τα τελευταία 24ωρα κάνουν λόγο και για άλλα αθλήματα», σημειώνει, προσθέτοντας ότι έχει συγκεντρώσει στοιχεία που αφορούν ιδιωτικά σχολεία, μεταξύ άλλων και στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΟΙΕΛΕ, ορισμένα ιδιωτικά σχολεία στη Θεσσαλονίκη και αλλού φέρονται να προσελκύουν αθλητές ταλέντα από όλη την Ελλάδα, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα ουσιαστικά να μην παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματα, προκειμένου να αφιερώνονται στις προπονήσεις και στις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους.

«Τους τάζουν εικονική φοίτηση, δηλαδή να μην προπονούνται, να μην κάνουν καθόλου σχεδόν μάθημα, να κάνουν απλές προπονήσεις και ταυτόχρονα τους τάζουν ότι θα δημιουργήσουν πολύ ανταγωνιστικές ομάδες, οι οποίες θα διακρίνονται σε εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις, εξασφαλίζοντας έτσι τη μοριοδότηση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», υποστηρίζει.

Κατά τον κ. Χριστόπουλο, οι καταγγελλόμενες πρακτικές δεν αφορούν μόνο τη λειτουργία των σχολικών ομάδων, αλλά ενδέχεται να συνδέονται με ευρύτερες σχέσεις στον χώρο του αθλητισμού.

Ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ υποστηρίζει ότι, σύμφωνα με καταγγελίες γονέων, η ανάδειξη ενός νεαρού αθλητή μπορεί να συνδέεται με την ένταξή του σε ένα δίκτυο σχέσεων μεταξύ μάνατζερ και ομάδων.

«Αυτά τα έχουμε σε καταγγελίες από γονείς που, προκειμένου ένα παιδί να αναδείξει το ταλέντο του, πρέπει να μπει σε αυτό το κύκλωμα των μάνατζερ και των ομάδων», αναφέρει, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με όσα του έχουν μεταφέρει, αυτό μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα ένταξης ενός αθλητή σε κλιμάκια εθνικών ομάδων ή σε συλλόγους.

Ο ίδιος περιγράφει συγκεκριμένη καταγγελία που, όπως λέει, δέχθηκε από μητέρα αθλητή.

«Μια μητέρα με πήρε τηλέφωνο πριν από μερικές ημέρες και μου είπε ότι δύο στελέχη της ΕΟΚ της ζήτησαν χρήματα προκειμένου το παιδί της να μπορέσει να μπει στην Εθνική Εφήβων», αναφέρει.

Ο κ. Χριστόπουλος διευκρινίζει ότι δεν αντιτίθεται στις επενδύσεις των αθλητικών συλλόγων, είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, αλλά υπογραμμίζει ότι αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται με διαφάνεια και χωρίς πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, υπονομεύουν την αξιοκρατία.

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